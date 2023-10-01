"Ніхто не в безпеці": гості та жителі Парижа потерпають від нашестя клопів (відео)

Кадри істот, що повзають високошвидкісними поїздами і паризьким метро, стали вірусними в соціальних мережах. Багато людей діляться своїми розповідями про наявність клопів у місцевих кінотеатрах і навіть в аеропорту.

У Парижі оголосили про навалу клопів, що викликає серйозні побоювання щодо того, що комахи-кровососи можуть покусати учасників майбутніх Олімпійських ігор наступного літа. Про це пише NBC News.

Заступник мера попередив, що "ніхто не безпеки" через нашестя клопів.

Кадри істот, що повзають високошвидкісними поїздами та паризьким метро, стали вірусними в соціальних мережах. Багато людей діляться своїми розповідями про наявність клопів у кінотеатрах і навіть в аеропорту Шарля де Голля. Після того як ці повідомлення досягли найвищих рівнів уряду, міністр транспорту Клемент Бон оголосив у п'ятницю, що обговорить це питання з транспортними операторами наступного тижня.

Обіцяючи "заспокоїти й захистити" мандрівників, які використовують системи громадського транспорту, чиновник заявив, що оператори "будуть більш ефективно обслуговувати клієнтів". Його повідомлення з'явилося наступного дня після того, як заступник мера Парижа Еммануель Грегуар написав листа від імені мерії французької столиці, закликаючи прем'єр-міністра Елізабет Борн вжити заходів щодо боротьби з "лихом".

"Ніхто не в безпеці", — наголосив він в окремому дописі в четвер, закликаючи до "скоординованих заходів" між органами охорони здоров'я та місцевими громадами для запобігання поширенню комах. Ці сутності залазять у меблі, одяг і постіль, а також харчуються кров'ю, зазвичай уночі. Самки здатні відкладати до семи яєць на день, що створює швидке поширення зараження. Згідно з даними французького уряду, укуси можуть викликати висип, алергічні реакції та пухирі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії "розумний дінго" пограбував човен, вкравши сумку і закуски. Тварина встигла тричі сплавати від берега до корабля туристів, які залишили свої речі без нагляду. Багатьох користувачів соцмереж потішила кмітливість собаки.

Також стало відомо, що пастор, який хотів показати "божественний захист", виявився брехуном. Замість того, щоб захопитися трюком, люди в коментарях запропонували проповіднику повторити все це, але вже з дикими левами.