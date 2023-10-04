"Вони сім'я": у мережі показали, як єті гуляє лісом із дитинчам на спині (фото)

Багато людей вірять в існування загадкової істоти, яку часто називають Бігфутом. Нові фотографії ймовірної сім'ї снігової людини викликали дискусію в інтернеті.

У мережі з'явилися знімки з високою роздільною здатністю, на яких ймовірна снігова людина йде лісом у штаті Нью-Йорк (США) з дитинчам на спині. Багато людей упевнені в тому, що знімки можуть бути реальними. Про це пише Daily Star.

Фотографії ймовірної сім'ї снігової людини викликали дискусію в інтернеті. Деякі люди впевнені, що на чітких знімках зображений єті з маленьким дитинчам на спині в Біконі (штат Нью-Йорк). Ймовірна "мама і малюк" були зображені під час прогулянки лісом серед білого дня. Нещодавно фотографії були опубліковані в соціальній мережі Facebook, і користувачі не могли зрозуміти, що за істота потрапила в кадр. У спробі розгадати істину, було відкрито блог, у якому розглядаються інші знімки, зроблені в Біконі.

"Я відкрив цю сторінку у відповідь на численні випадки спостереження снігової людини в районі Бікона, штат Нью-Йорк, за останній рік", — можна побачити такий текст на сайті.

На фотографіях у блозі ймовірні снігові люди, зокрема молоді, грають з оленями в лісі. Припускають, що сайт було створено ще 2014 року.

"Мама з новонародженим. Вони сім'я. Вона омиває його в прилеглому струмку після народження", — прокоментувала одна людина знімок снігової людини з дитинчам.

Ймовірна снігова людина з дитинчам на спині Фото: Facebook

Однак не всі люди були впевнені, що лісом прогулюється єті.

"Ні, якщо він схожий на людину за розміром і пропорціями, то це найімовірніше людина, а не єті. Ніщо в цій фотографії не свідчить про анатомію будь-чого, окрім людини, якщо людина могла поміститися в костюм, то це, ймовірно, вона", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка зловив рідкісну рибу з "людськими зубами". Чоловік не міг повірити у свою удачу. Йому здалося, що величезна істота "посміхається" йому.

Також стало відомо, що американець був вражений, розрізавши спійману ним рибу. Багато людей писали в соцмережах, що не знали про існування такого виду. Нещодавно рибалка розповів, який вигляд філе блакитного кольору має в приготованому вигляді.