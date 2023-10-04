Минуло 20 років: жінка отримала зворушливий лист від покійного батька в день весілля

За кілька тижнів до смерті Філіп Гаргрівз написав 9 листів для своєї доньки. 8 із них він присвятив до її днів народження, а останній залишив на весілля.

Фрейї Розаті з Великої Британії було лише 11 років, коли її батько Філіп Гаргрівз помер від раку стравоходу у віці 53 років. Через 20 років після його смерті жінка отримала від нього послання в день свого весілля. Про це пише Daily Star.

За кілька тижнів до смерті Філіп Гаргрівз написав дев'ять листів для тепер уже 32-річної своєї доньки. Вісім із них він присвятив до її днів народження, а останній залишив на весілля. Мама нареченої, 68-річна Тереза, зачитала записку гостям весілля замість традиційної промови батька і всі розплакалися.

"Як би я хотів стояти поруч із тобою, найгордішим батьком у світі, щоб провести тебе до вівтаря, до коханого чоловіка і до наступного розділу у твоєму житті. Сьогодні твій день, насолоджуйся всім, що в ньому є. Смійся і плач. Будьте щасливі та впевнені в собі", — було написано в листі.

Лист, який зачитали на весіллі Фото: SWNS

Фрея з Бакінгемшира зазначила, що завжди відчувала підтримку батька.

"Це був такий сумний момент, але для мене так важливо, що записку було зачитано. Навіть дивлячись на його почерк, я відчувала, що він був поруч, і це було так приємно. Він написав мені листівки на кожен день народження аж до мого 18-річчя, потім одну на 21-річчя й останню на день весілля. Але саме він був найважливішим", — сказала вона.

На початку 2002 року Філіп почав скаржитися на постійне нетравлення шлунка, потім обстеження показало, що в нього рак стравоходу в останній стадії й жити йому залишилося всього шість місяців. Фрея і Тереза були змушені доглядати за ним самостійно в будні дні, а брат Деніел, якому зараз 44 роки, приїжджав із Лондона на вихідні. Після смерті Філіпа мати та дочка стали тільки ближчими, але в повсякденному житті їм доводилося нелегко.

Дівчина зустріла свого нинішнього чоловіка Майкла на роботі Фото: SWNS

У підлітковому віці у Фрейї почалися напади паніки, а присутності Філіпа не вистачало всій родині. Потім 8 квітня 2016 року вона зустріла на роботі свого нинішнього чоловіка Майкла, а через п'ять років вони заручилися. Нещодавно пара провела весільну церемонію. Фотографії Філіпа розмістили на дереві пам'яті біля входу в зал, а як весільні сувеніри вони попросили зробити пожертви до фонду Macmillan Cancer Support.

"Моєму батькові сподобалося б це весілля — просто чуючи його слова, я уявляю, як він говорить їх мені. В останні тижні життя він був дуже хворий — написання листівок здавалося йому дуже важким і виснажливим, тому листівка в день весілля стала останньою", — додала Фрея.

Раніше Фокус повідомляв, що наречена влаштувала скандал через гостей, які дивилися телевізор. Дівчина була засмучена, коли замість того, щоб насолоджуватися святом, її гості вирішили подивитися боксерський поєдинок. Вона попросила чоловіка припинити це, але він відмовився.

Також стало відомо, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві. Район, у якому проживали Пауло і Мае Паділья, був затоплений, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.