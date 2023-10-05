На одне лице: вчителі РФ привітали Путіна з днем народження портретами Бандери (фото, відео)

Російські вчителі провели флешмоб на честь дня народження очільника Кремля. Під час акції використали портрет молодого Степана Бандери і навтіь не впізнали його.

У РФ готуються вітати президента РФ Володимира Путіна із 71-им днем народження, який відзначатимуть 7 жовтня. Вчителі однієї з російських шкіл вирішили приєднатись до "святкових" заходів і провели урочистий флешмоб. Для цього сфотографувались з табличками, на яких замість Путіна був зображений ідеолог українського націоналістичного руху Степан Бандера. Про те, яким чином в руках вчителі опинився портрет Бандери, написало видання The Insider.

Інцидент стався з вчителями школи у селі Карцово в Калузькій області РФ. На світлинах та відео видно, як діти та дорослі показують зображення Степана Бандери, маючи на увазі, що це Путін в молодості. На плакатах також наведені цитати Бандери, хоч поруч з ними і є фрази на честь очільника Кремля.

Фото: Соцмережi

Як з'ясувалось, флешмоб провів білоруський пранкер Владислав Бохан. У соцмережах він пояснив, як і навіщо провів акцію.

День народження Путіна — курйоз в російській школі

Бохан надіслав дирекції школи лист "від депутата "Єдиної Росії". У листі була пропозиція провести флешмоб на честь Путіна. До листа долучив відповідні матеріали — плакати, афіші — на яких був зображений очільник Кремля "в молодості". Також наводились його висловлювання щодо віри та розвитку громадян. При цьому в школі не впізнали по фото, що замість Путіна був зображений Бандера — вони виявились "на одне лице".

Дирекція активно взялась до справи: роздрукувала кілька десятків плакатів, залучили до флешмобу вчителів та учнів, надіслала звіт начебто депутату.

Пранкер опублікував результат своєї акції, яку він назвав "Знай ворога в обличчя!", та пояснив, навіщо це зробив. На його думку, народ у Росії підтримує дії президента Путіна і не робить нічого, щоб зупинити війну в Україні. Вони начебто однодумці з Кремлем, але не "щирі" і насправді нічого не знають про "ворога", з яким їм пропонують битись.

"Податливий народ жадає здоров'я вождеві, слухає праведно його цитати в день його народження для якнайшвидшого розгрому ворога. Проте дійсність змушує засумніватися у щирості стражденних, коли спритним рухом руки на плакаті "нашим президентом" стає Степан Бандера, котрий супроводжує його промови. Кажуть, ворога варто знати в обличчя… То чи там ворог насправді, де його шукають?" — цитує Бохана The Insider.

Також видання нагадало інші акції пранкера. Зокрема, у 2022 році він примусив жителів російської глибинки провести суботник під гітлерівськими гаслами "Праця звільняє", і вони знов не зауважили підміни. У 2023 році окупантів на Донбасі переконав провести "День опричника", при цьому пригрозивши, що їх покарають керівники з Москви.

Зазначимо, аналітики спробували спрогнозувати, чого можна очікувати від цьогорічного святкування дня народження Путіна. Зокрема, можлива ескалація війни в Україні, з ядерним шантажем включно. Тоді ж у росЗМІ виступила пропагандистка Маргарита Симоньян: заявила, що не станеться нічого страшного, якщо над Сибіром підірвати ядерну бомбу.

Нагадуємо, представник уряду США очікують чергового втручання Путіна у вибори президента. Наголошують, що цього разу росіяни будуть діяти ще вигадливіше. Тим часом очільник Кремля натякнув, що має досить багато прихильників у Європі. На його думку, їх не помітно, бо вони поводяться надто тихо.