У 38 років закохалася у 19-річного: незвичайна родина поділилася історією щасливих стосунків

Жінка закохалася в племінника своєї подруги, який був на 4 роки молодший від її сина. Друзі від неї відмовилися, а родичі не розуміють її вибору.

Йому 27, а їй — 45, і вони вже понад 7 років перебувають у щасливому шлюбі та виховують разом дитину. Деанна та Стівен з Великої Британії попри осуд друзів та рідних щасливі і не соромляться розповідати свою історію кохання. Про це пише Mirror.

Деанна Бумер закохалася в Стівена, племінника своєї подруги, коли йому було 19, а їй 38. Нещодавно вони разом відсвяткували сьому річницю весілля і пишаються, що є батьками спільної 4-річної дитини. Стівен, якому зараз 27 років, також є вітчимом для чотирьох дітей Деанни від попереднього шлюбу, яким 13, 17, 25 і 31 рік. Старший син Деанни старший від свого вітчима на 4 роки.

Їхній роман спочатку визвав осуд — не в останню чергу тому, що Деанна також старша від мами Стівена.

"Початок стосунків був найважчим, але зараз набагато легше, оскільки люди, які бачать нас такими, якими ми є, знають, що нам призначено бути разом", — говорить чоловік.

На момент знайомства Деанна була домогосподаркою і переживала розлучення з колишнім чоловіком після 22 років шлюбу. У результаті їй довелося переїхати в іншу квартиру з чотирма дітьми, і вона вирішила попросити Стівена переїхати до неї, щоб допомогти з орендою.

Стівен зізнається, що його друзі та родина спочатку скептично поставилися до цього роману. "Моїй мамі це не дуже сподобалося. Деанна всього на кілька місяців старша за неї, тому вона вважала це трохи дивним", — зізнався він.

Чоловік говорить, що зараз має хороші стосунки з усіма дітьми Деанни від попереднього шлюбу. Друзі Деанни після появи в неї молодого чоловіка віддалилися, так само деяких друзів втратив і Стів.

"Тепер вони мають власних дітей, і вони починають бачити, що це таке, і моя сім’я починає приймати стосунки", — говорить Стівен.

Нагадаємо, що позашлюбний син американського актора і колишнього політика Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баена, відсвяткував свій 26-й день народження.

Раніше повідомлялося, що 24-річна американка вийшла заміж за 85-річного і мріє народити йому його першу дитину.