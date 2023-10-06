"У ньому хтось жив": у будинку барахольниці вперше за 20 років провели глибоке прибирання (фото)

Сімейна пара Джеймс Кілберн і Кімберлі Треветт заснували клінінгову компанію Hygenia Cleaning і взялися за непросте завдання. Їм належало прибрати житло, за яким майже ніхто не доглядав протягом довгих років.

У Великій Британії будинок, у якому 20 років не проводили глибокого прибирання, став настільки брудним, що туалет і раковина були непридатні для використання. Сімейна пара, яка займалася прибиранням, змогла очистити житло всього за один день. Про це пише Daily Star.

Будинок барахольниці, який не піддавався глибокому прибиранню протягом 20 років, став невпізнанним після того, як його повністю очистили. Коли сімейна пара Джеймс Кілберн і Кімберлі Треветт приїхали в житлову будівлю на півдні Кента, вона була вся в бруді. Кухня і ванна були покриті вапняним нальотом і накипом.

Пара, яка заснувала чотири місяці тому компанію Hygenia Cleaning, вирішила взяти на себе відповідальність повернути будинку колишню пишність і очистила його всього за один день.

Туалет і раковина були непридатні для використання Фото: SWNS

"Нам надіслали кілька відеороликів і фотографій, але ми все одно хотіли побачити все наживо. Усе було точно так само, як на фотографіях, і ми були готові вчепитися зубами в таку велику справу, це була одна з найбільших робіт, за які ми бралися. У ньому хтось жив, усе було занедбано. У якийсь момент господиня стала барахольницею, тож, я думаю, з часом вона не розуміла, у чому живе. Ми знаємо, що іноді прибирання саме по собі є довгим і виснажливим процесом, тому небажання деяких людей займатися цим цілком зрозуміле", — розповів 26-річний Джеймс.

Джеймса і 21-річну Кімберлі викликали в будинок, щоб позбутися потенційно небезпечних речовин до того, як будівельники розпочнуть ремонт. Зазначається, що вони відмовилися навіть увійти в будинок, поки компанія Hygenia не взялась за роботу.

Сімейна пара очистила будинок за 16 годин Фото: SWNS

Подружжя взяло з господині будинку плату за 16 годин роботи. Вони побоювалися, що цього часу може не вистачити для завершення робіт. За словами Джеймса, більшу частину часу подружжя проводило на кухні та у ванній. 80% часу він провів саме в цих двох кімнатах.

"Цілеспрямованість окупилася, і ми впоралися з цим. Я був дуже задоволений результатами, і все це всього за вісім годин для кожного з нас. Нам просто подобається бачити хороші результати, подобається приходити й встановлювати хороші відносини з нашими клієнтами", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині занедбаний парк атракціонів отримає "нове життя". Він закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів. Колись улюблені атракціони були списані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували.

Також стало відомо, що прозваний "грецьким Діснейлендом" замок засипає сміттям. Будівля є занедбаною, але колись вона була справжньою фортецею з численними коридорами, кімнатами, арками, обладунками та підвалами.