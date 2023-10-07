Справжня перлина: "фальшивий" замок у глушині став новою визначною пам'яткою Британії

Попри оманливий вигляд стародавньої фортеці, цей прихований від сторонніх очей замок насправді є чимось іншим і може бути пов'язаний із заснуванням колоній, які згодом утворили Сполучені Штати Америки.

"Фальшивий" замок, захований в англійській сільській місцевості, претендує на звання нового популярного туристичного об'єкта Великої Британії. Про це пише Daily Express.

Попри оманливий вигляд стародавньої фортеці, цей прихований від сторонніх очей замок Комптон насправді є чимось іншим і може бути пов'язаний із заснуванням колоній, які згодом утворили Сполучені Штати Америки. Будівля зовні схожа на військове укріплення була названа справжньою перлиною Великої Британії. Особливо це місце подобається дітям.

Замок, розташований неподалік від міста Пейгнтон у Девоні, є власністю Національного тресту. Він називається замком і має вигляд фортеці, але насправді це укріплена садиба із середньовічною історією, яка бере свій початок у 1300-х роках.

Протягом понад 600 років будівля належить членам однієї й тієї самої родини. Сьогодні це будинок сім'ї Гілберт, але спочатку земля належала родині де Комптон. Шлюб Джоан де Комптон і Джеффрі Гілберта 1329 року об'єднав ці дві сім'ї, і відтоді саме Гілберти добудовували, змінювали та реставрували замок.

Насправді будівля це укріплена садиба із середньовічною історією Фото: National Trust

За словами Емми Слі з DevonLive, замок відкритий для відвідувачів у вівторок, середу або четвер, а в решту часу закритий. Одягнені в костюми екскурсоводи проводять цікаві бесіди протягом усього часу відвідування. Британка, яка відвідала пам'ятку разом зі своєю трирічною донькою, зазначила, що, попри "обмежену" кількість кімнат, сам замок виявився гарним місцем для сімейної прогулянки.

"Моя дочка була дуже захоплена, перебігала з кімнати в кімнату і кілька разів обійшла невеликі сади. Стюарди знаходили час, щоб поговорити з нею і захопити її тим, що було в залі. І я була здивована, коли вона просиділа нерухомо близько 20 хвилин, слухаючи одну із запланованих лекцій", — розповіла Емма.

Замок відкритий для відвідувачів тричі на тиждень Фото: National Trust

Британка додала, що, замок Комптон також має тісний зв'язок з утворенням Сполучених Штатів.

"Джон Гілберт став спадкоємцем маєтку Комптон 1494 року і провів більшу частину робіт з його облаштування, унаслідок яких стара маноріальна зала перетворилася на невеличкий замок або модну укріплену садибу. Джон помер 1539 року, і, не маючи власних спадкоємців, маєток перейшов до його племінника Отто, який жив у сусідньому Грінвеї з видом на річку Дарт. 1547 року маєток успадкував син Отто, також названий Джоном. Два молодші брати Джона — сер Гамфрі та Адріан Гілберт — брали активну участь у створенні перших англійських колоній на східному узбережжі Америки", — розповіла про історію особняка пані Слі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині занедбаний парк атракціонів отримає "нове життя". Він закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів. Колись улюблені атракціони були списані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували.

Також стало відомо, що прозваний "грецьким Діснейлендом" замок засипає сміттям. Будівля є занедбаною, але колись вона була справжньою фортецею з численними коридорами, кімнатами, арками, обладунками та підвалами.