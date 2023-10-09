"Гра в хованки": тільки люди з ідеальним зором знайдуть кішку серед кактусів за 15 секунд

Попри те, що оптичні ілюзії можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Такі тести сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги та знижують рівень стресу.

Ця візуальна головоломка перевірить ваш зір на міцність: серед кактусів причаїлася кішка, яка безумовно знає, "як грати в хованки". Чи зможете ви знайти милу тваринку за 15 секунд? Перевірити свою уважність пропонує видання Daily Star.

Оптичні ілюзії — чудовий спосіб перевірити свій мозок і при цьому трохи розважитися.

Попри те, що візуальні головоломки можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Вони сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги та знижують рівень стресу. Ця головоломка допоможе вам зрозуміти, чи володієте ви ідеальним зором. Але впоратися з нею буде не легко.

На малюнку зображена доволі хитра кішка, яка ховається серед аризонських кактусів, що розрослися. Пухнаста тварина, схоже, експерт із маскування, адже її не так-то просто знайти.

Настав час знайти кішку серед кактусів Фото: @centraltucson.co/Instagram

Якщо вам вдалося помітити кішку за 15 секунд, то велика ймовірність, що ви володієте ідеальним зором. Компанія Central Tuscon Co, що надає фінансові послуги, розмістила цей кумедний тест на своїй сторінці в Instagram.

"Ми бачимо своїми очима... кішку! Бачите?" — написали вони.

На зображенні зображено приголомшливий захід сонця над пустелею, засіяною колючими кактусами, які висвітлювалися відблисками призахідного сонця. Поряд із темними плямами на картинці, що імітують тіні, пазл мав помаранчевий відтінок, що ускладнювало завдання виявлення пухнастої тварини. Компанія пропонує розгадати головоломку всього за 15 секунд.

Ви знайшли кішку? І зробили це за 15 секунд? Що ж, якщо ви впоралися, то вітаємо вас із закінченням тесту. А якщо ні, то на вас чекає правильна відповідь.

Якщо ви подивитеся в лівий верхній кут фотографії, то побачите кішку, яка сидить на дереві.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: @centraltucson.co/Instagram

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити коня без хвоста всього за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.