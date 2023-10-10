Рецепт катастрофи: дружина фермера випадково згодувала буйволу золоте кольє (відео)

Для вилучення прикраси знадобилося хірургічне втручання. Наступного дня тварині провели двогодинну операцію, під час якої їй довелося накласти 60-65 швів.

В Індії дружина фермера випадково згодувала золоте намисто вартістю 150 тисяч рупій (347 тисяч гривень) буйволу. Про це пише The Indian Express.

Неприємний інцидент стався 27 вересня на соєвій фермі в селі Сарсі, штат Махараштра. Гіта, дружина фермера, займалася очищенням сої, яку раніше їй дав чоловік і залишила відходи в мисці. Трохи пізніше вона планувала погодувати буйвола, який належить їхній родині, цими залишками. Після трудового дня жінка вирішила прийняти ванну, вона зняла з себе золоте намисто "мангала-сутра", подароване чоловіком відповідно до індуїстського звичаю на весіллі, і поклала його на край тієї самої миски з соєвим лушпинням.

Наступного дня жінка висипала залишки сої бику, забувши, що в мисці була її цінна прикраса. Після усвідомлення події Гіта одразу звернулася до ветеринарів. З використанням металошукача їм вдалося підтвердити знаходження намиста в шлунку тварини.

Для вилучення прикраси знадобилося хірургічне втручання. Доктор Баласахеб Кондане, співробітник відділу охорони здоров'я міста Вашим, повідомив, що наступного дня буйволу провели двогодинну операцію, під час якої йому довелося накласти 60-65 швів.

Прикрасу все ж вдалося дістати, і нині тварина перебуває під наглядом фахівців, відновлюючись після цього інциденту.

"Ми просимо людей бути уважними під час згодовування корму тваринам і стежити за тим, щоб у ньому не було нічого стороннього", — додав лікар.

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