Справжній актор: турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу

Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.

50-річний виходець із Литви симулював серцеві напади щонайменше у 20 ресторанах Іспанії, щоб не платити за рахунком. Про це повідомляє The Sun.

Ім'я туриста не розголошується. Його ув'язнили після того, як він не зміг сплатити два штрафи після своєї обурливої серії "театральних обідів". Чоловік влаштовував справжній драматичний спектакль практично у всіх закладах, більшість з яких знаходилася в Коста-Бланці. Серед ошуканих ним закладів були El Buen Comer і Sale&Pepe, розташовані в Аліканте.

Турист провертав один і той самий номер: вдавав, ніби непритомніє, і сповзав на підлогу. За словами одного з ошуканих власників ресторанів, перед тим, як симулювати напад, литовець вжив кілька склянок віскі White Label і поїв салат олів'є.

Чоловік робив вигляд, ніби непритомніє Фото: The Sun

Незабаром після того, як обман було розкрито, знімок чоловіка поширили серед безлічі закладів. Співробітник одного з ресторанів зазначив, що майже всім прийшло попередження із закликом бути обережними та не обслуговувати цю людину.

Пізніше литовцю було виписано два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але чоловік відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Тепер власники ресторанів мають намір подати спільну скаргу, яка може призвести до того, що він проведе у в'язниці до двох років.

Раніше Фокус повідомляв, що професійна пекарка стверджує, що люди неправильно зберігають хліб. Шеф-кухарка зазначила найпоширеніші помилки, через які продукт швидше починає черствіти й покриватися цвіллю.

Також стало відомо, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.