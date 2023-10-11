Прозвали "Мама": величезний гарбуз міг принести фермеру світову славу (відео)

Тревіс Дженгер виграв 50-й чемпіонат світу зі зважування гарбузів, виростивши величезний горбистий помаранчевий плід, з якого можна було б приготувати щонайменше 687 пирогів.

У понеділок у Каліфорнії (США) викладач садівництва зі штату Міннесота встановив світовий рекорд у конкурсі на найважчий гарбуз, виростивши гігантський плід вагою 2 749 фунтів (1 247 кг). Про це повідомляє AP.

Тревіс Дженгер з Аноки, штат Міннесота, виграв 50-й чемпіонат світу зі зважування гарбузів у Халф Мун Бей, Каліфорнія, виростивши величезний горбистий помаранчевий гарбуз, з якого можна було б приготувати щонайменше 687 пирогів.

"Я не очікував такого. Це було дуже приємно", — сказав 43-річний американець, який займається вирощуванням гарбузів уже майже 30 років.

За даними Книги рекордів Гіннесса, попередній світовий рекорд із найважчого гарбуза було встановлено 2021 року одним із виробників в Італії, який виростив гарбуз вагою 2 702 фунти (1 226 кг).

Гіенгер вирощує свої гарбузи на гарбузовій ділянці на задньому дворі. За його словами, цього року він вирішив забезпечити своїм рослинам додатковий догляд, поливаючи їх до 12 разів на день і підживлюючи та удобрюючи їх трохи частіше, ніж зазвичай.

Гарбуз-чемпіон отримав приз у розмірі 30 000 доларів за вирощування найбільшого гарбуза і встановлення світового рекорду.

На конкурсі в Халф Мун Бей були й інші гідні кандидати. 78-річний канадський фермер Дейв Чан також міг отримати значну суму. Його гарбуз, який прозвали "Мама", був серед фафоритів. Про це пише Daily Mail.

Чоловік із Річмонда, Британська Колумбія, сподівався на гарний результат, адже нещодавно він уже виграв 20 000 доларів на іншому конкурсі в Сакраменто. "Мама" важила на тому конкурсі 2 212 фунтів (трохи більше ніж 1003 кг). Вона величезна, але не зможе побити світовий рекорд.

78-річний канадський фермер Дейв Чан Фото: The Safeway World Championship Pumpkin Weigh-Off

Стоматолог на пенсії, Чан розповів про свою технологію вирощування величезного гарбуза, почавши з дослідження й отримавши насіння від друга з Мічигану. Потім він і його дружина Джанет Лав відправили зразки ґрунту зі своєї гарбузової ділянки в лабораторію для визначення необхідної кількості поживних речовин.

"Ми не просто кидаємо купу добрив. Ми точно розраховуємо, скільки кальцію, скільки азоту... близько 15 різних елементів для того, щоб рослини росли дійсно добре. Вирощування гарбузів — це половина вивчення ґрунтознавства", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка зловив рідкісну рибу з "людськими зубами". Чоловік не міг повірити у свою удачу. Йому здалося, що величезна істота "посміхається" йому.

Також стало відомо, що американець був вражений, розрізавши спійману ним рибу. Багато людей писали в соцмережах, що не знали про існування такого виду. Нещодавно рибалка розповів, який вигляд філе блакитного кольору має в приготованому вигляді.