"Це важливіше": жінка пожертвувала особистим рекордом заради порятунку кошеняти (фото)

Спортсменка бігла з твариною на руках близько кілометра, доки не відділила її глядачам, які були готові подарувати їй новий дім.

У США мешканка Бостона, яка брала участь у Чиказькому марафоні Bank of America, зупинилася, щоб врятувати кошеня на 21-му кілометрі, і навіть встигла знайти йому новий дім просто під час забігу. Про це повідомляє CBS Chicago.

Сара Бохан розповіла, що наближалася до особистого рекорду марафону, коли помітила кошеня за п'ять миль від фінішу.

"Він важив лише 1 фунт (450 грамів) Шерсть була матовою, і щось клацнуло, і я подумала: "Це важливіше". І я пам'ятаю, як у глибині душі я подумала: "Твій PR (особистий рекорд) піде в нікуди. Ти його не зробиш". Це був просто інстинкт. Це був людський інстинкт", — розповіла вона в бесіді з журналістами.

За словами Бохан, вона тримала в руках кошеня близько кілометра разом із колегою по забігу Джією Нігро, поки вони не зустріли глядачів, які з радістю погодилися подарувати кошеняті новий дім.

Спортсменка передала кошеня в добрі руки Фото: PAWS Chicago

Американка завершила забіг із часом 3 години 31 хвилина і 13 секунд, чим залишилася задоволена, попри те, що це не особистий рекорд.

Бохан, у якої є дві власні кішки, брала участь у забігу в складі команди Team PAWS Chicago, яка займається збором коштів для притулку PAWS Chicago.

Раніше Фокус повідомляв, що власники кішок віддають перевагу товариству тварини, ніж своєму партнеру. Благодійна організація із захисту тварин провела дослідження, яке засвідчило, що багато людей шукають у домашній тварині ті самі риси, що й у коханій людині.

Також стало відомо, що собаку кинули на вулиці з сумкою іграшок і листом від господині. Тварина на прізвисько Малятко (Baby Girl) була прив'язана до пожежного гідранта, після чого її врятувало Гуманне товариство. Розв'язуючи сумного і розгубленого собаку, рятувальники виявили серед речей тварини несамовитий лист від її господаря.