Почався хаос: "проклятий" портрет наводить страх на туристичну пам'ятку

Картина, написана невідомим художником, раніше вже двічі поверталася до благодійної крамниці. Зараз вона перебуває в кімнаті жахів і за словами її працівників, там відбуваються моторошні речі.

З "проклятою" картиною, що зображує молоду дівчину, пов'язана ціла серія моторошних подій. Усе почалося після того, як одна з туристичних визначних пам'яток Лондона вирішила придбати її як реквізит за 1600 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Star.

Співробітники одного з лондонських туристичних атракціонів London Bridge Experience вважають, що "проклята" картина із зображенням молодої дівчини може бути винна в низці казусів, з якими вони зіткнулися. Портрет придбали за 1600 фунтів стерлінгів як реквізит для кімнати жаху. І відтоді, за словами персоналу, почався хаос.

Видання зазначає, що на об'єкті вийшли з ладу камери та телевізори, перестав працювати Wifi. Технічні фахівці, викликані для усунення неполадок, не змогли знайти причину. Ба більше, у менеджера Джеймса Кіслінгбері зламалася машина, коли він їхав за картиною. У результаті він отримав травму ключиці.

London Bridge Experience Фото: Shutterstock

Співробітниця Шеннон Фаган розповіла про те, як під час роботи помітила примарну фігуру в чорній спідниці.

"Ми шукали на eBay реквізит для нашого нового шоу і натрапили на цей портрет. Він ніби заманив Джеймса. Коли він зайшов у будинок попереднього власника, собака сказився, а на зворотному шляху в його машини почалися проблеми. Портрет у нас уже місяць, і відтоді, як ми розгорнули його і повісили на стіну, ситуація погіршилася", — розповіла вона.

Попри моторошні події, Шеннон заявила, що не планує викидати картину, а співробітники London Bridge Experience, вочевидь, звикли до незвичайної "активності".

Картина, написана невідомим художником, раніше двічі поверталася в благодійний магазин Фото: sliderulesyou/Twitter

Картина, написана невідомим художником, раніше двічі поверталася в благодійний магазин. Уперше її передали в магазин Hastings Advice Representation Centre у Сент-Леонардс-он-Сі (Східний Суссекс) разом із пачкою інших картин і рамок. Її купила жінка всього за 25 фунтів стерлінгів, але через два дні повернула, сказавши менеджеру магазину Стіву, що від неї "виходить якась аура". Чоловік знову виставив портрет на вітрину з написом "можливо, він проклятий". Потім його купила і повернула інша жінка, яка сказала, що "ніколи більше не хотіла б бачити цю прокляту річ".

Раніше Фокус повідомляв, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.

Також стало відомо, що чоловік зазирнув під ґанок свого будинку і втік від переляку. Він хотів дістати декоративні речі для Геловіна, але виявилося, що їх "захопили" небезпечні комахи.