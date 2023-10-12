Втратив дві шини: пенсіонер на знак протесту вирішив продати вибоїну на дорозі (фото)

Чоловік не отримав жодної заявки, але стверджує, що в якийсь момент за пропозицією спостерігали 500 осіб. Він давно закликає окружну раду вжити заходів у зв'язку з поганими дорогами.

У Великій Британії незадоволений пенсіонер на знак протесту розмістив на eBay фотографію вибоїни й побачив 500 "зацікавлених" користувачів. Про це пише Daily Star.

71-річний Пол Вебб розмістив на eBay оголошення про продаж вибоїни на знак протесту проти стану доріг у його рідному Девоні, але був шокований, коли одразу 500 людей зацікавилися цим предметом.

Чоловік не отримав жодної заявки, але стверджує, що в якийсь момент за ним спостерігали 500 осіб. Попри це, він радий, що оголошення не було продано, оскільки воно було жартівливим і він продавав тільки фотографію вибоїни. Британець давно закликає окружну раду вжити заходів у зв'язку з поганими дорогами.

"У мене свій бізнес, і я звик мислити нестандартно. Моя дружина каже, що ніхто не розуміє мого почуття гумору. Я намагався придумати нові ідеї, і тут мені спало на думку — я продам вибоїну на eBay. Через неї всі страждають. Я втратив дві шини через вибоїни на своєму Range Rover — уявіть, як людям зі звичайними машинами. Схоже, всім на це наплювати", — сказав він.

У якийсь момент за лотом спостерігали 500 осіб Фото: SWNS

Пол визнає, що оголошення було трохи дитячим, але наполягає на тому, що ця проблема важлива для жителів Девона.

"Мене турбувала кількість людей і швидкість, з якою зростали перегляди! Я боявся, що, по суті, збираюся обдурити когось, змусивши віддати 10 фунтів стерлінгів плюс поштові витрати за щось марне", — додав британець.

Коли залишалося всього вісім годин, а на оголошення дивилися близько 500 осіб, Пол зізнався, що зняв його, оскільки "не зміг би пережити, якби хтось його купив".

Чоловік закликає окружну раду вжити заходів у зв'язку з поганими дорогами Фото: SWNS

Пол зазначив, що ситуація трохи підняла настрій у їхній спільноті, але за цим стояв серйозний сенс.

"Інвестиції в ремонт доріг — це національна проблема. Заборгованість з ремонту проїжджої частини в Англії та Уельсі досягла 14,02 млрд фунтів стерлінгів, а в Девоні вона становить понад 200 млн фунтів стерлінгів. Однак з урахуванням того, що інфляція залишається високою, суворі погодні явища відбуваються дедалі частіше, а протяжність доріг у Девоні становить 8000 миль, що є найбільшою мережею в Англії, це лише частково вирішує масштаб завдань, що стоять перед нами. Проте, наша служба управління дорогами та дорожнім рухом продовжує приділяти особливу увагу перегляду і вдосконаленню поточних методів роботи з метою підвищення ефективності та зниження збоїв у роботі", — прокоментував ситуацію представник Ради графства Девон.

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