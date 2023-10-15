З алігатором усередині: що відомо про британську "печеру браконьєра", якій півмільйона років

"Печера браконьєра" захована під невеликим селом Сілкейн у Північному Уельсі у Флінтширі. Фахівці вважають, що їй понад 500 000 років, а всередині таємничого лабіринту можна виявити незвідані чудеса.

Справжня назва печери в Уельсі — Огоф Хен Ффіннонау, що в перекладі з валлійської означає "печера старих джерел". Вона розташована в північній частині країни під невеликим селом Сілкейн. Приблизно 100 років тому печера повністю перебувала під водою. Розкопками займалися місцеві дослідники. Однак вхід виявили їхні конкуренти. Через це її прозвали "печера браконьєра". Про це пише видання Dailystar.

"Це підземна чарівна земля, повна таємниць", — розповів виданню секретар United Cavers Exploration Team (UCET) Ян Адамс.

Колись вхід до печери був закритий підземною річкою. Лабіринти всередині вказують, що вона була активна 250 000 років тому, коли почав формуватися передостанній льодовиковий період. Крім того, є свідчення існування другого поверху під основним, що вказує на те, що печера існувала ще до льодовикового періоду. Це означає, що їй може бути понад 500 000 років.

Фото: North Wales Live / Лідія Морріс/ Печера в Північному Уельсі Фото: путешествие во времени Фото: North Wales Live / Лідія Морріс/ Печера в Північному Уельсі Фото: путешествие во времени Фото: North Wales Live / Лідія Морріс/ Печера в Північному Уельсі Фото: путешествие во времени Фото: North Wales Live / Лідія Морріс/ Печера в Північному Уельсі Фото: путешествие во времени

Прямо під входом до печери розташована шахта під назвою Штольня Даєра, де шахтарі 19 і 20 століть марно шукали свинець. У центрі можна побачити величезний сталагміт, відомий як "Великий Бос".

"Він утворюється внаслідок повільного виділення насиченої кальцієм води з люстри нагорі", — пояснив Адамс.

За словами експерта, це місце — "фантастичне видовище", оскільки воно утворилося під час танення льодовикового періоду.

Дивовижним відкриттям фахівці називають величезну кількість скам'янілостей з морських істот, які називають "Алея викопних".

"Кімната наповнена скам'янілостями, ще не зворушеними людством, і являє собою диво для людського ока", — зазначив Адамс.

Довжина печери становить близько одного кілометра спереду назад, з безліччю бічних проходів і навіть внутрішнім водоспадом. У кількох частинах Печери Браконьєра є зразки нітрату кальцію, також відомого як місячне молоко.

Ще одна цікава знахідка — місцевий алігатор. Це скам'янілість, утворена із заблукалих валунів та мулу — піску або ґрунту, які переносяться поточною водою, а потім падають, особливо на закруті річки. Однак має страхітливий вигляд.

Фокус писав про те, що в Австралії подружня пара Кевін і Андреа Гріффін виграла в лотерею будинок вартістю 1,4 млн фунтів стерлінгів, але стверджують, що їхнє житло позбулося речей на 33 тисячі фунтів стерлінгів.

Фокус також писав, що у Великій Британії будівельники, які розчищали зарості чагарнику, виявили прихований дверний отвір, що веде всередину секретного бункера .