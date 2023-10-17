Лише люди з високим рівнем інтелекту зможуть знайти 6 прихованих слів на зображенні з садом (фото)

На цьому зображенні приховано 6 слів, які потрібно знайти за 15 секунд, інакше результат не зараховується.

Розгадування різноманітних головоломок — це чудовий спосіб покращити когнітивні здібності та мозкову активність. Таблоїд The Mirror опублікував візуальну головоломку із шістьма прихованими словами.

На картинці ви побачите зображення саду, де люди збирають яблука з дерев і складають їх у кошики. На задньому плані зображено корівник із коровою і куркою біля дверей, а також вантажівку з яблуками, що рухається по дорозі.

Фото: Mirror

У цьому зображенні заховані 6 слів. На те, щоб їх знайти, дається 15 секунд.

Ось підказка:

Усі слова пов'язані із зображенням.

Шукайте слова, що позначають предмети, які ви можете побачити на картинці, наприклад, яблука.

Відповіді:

Корова (cow): у листі дерева.

Яблуко (apple): на стовбурі дерева.

Сонце (sun): у волоссі дівчини.

Ферма (farm): на паркані в задній частині зображення.

Сарай (barn): на футболці хлопчика.

Збирати (pick): на кошиках із яблуками, що стоять у вантажівці.

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