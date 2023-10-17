Несплачений рахунок: вечірка ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера закінчилася викликом поліції

За інформацією Bild, гості званої вечері колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера мали самостійно сплатити замовлення будь-яких напоїв для себе.

Вечеря колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера, відомого своїми проросійськими поглядами, закінчилася приїздом поліції. Про це повідомив таблоїд Bild.

Причиною виклику поліції стала відмова одного з гостей Шредера сплатити рахунок за напої, які той замовив на суму понад 6 тисяч євро.

За інформацією видання, у суботу, 14 жовтня, 79-річний ексканцлер влаштував звану вечерю у Гамбурзі. Запрошених гостей було зовсім небагато, бо Шредер й досі соціально ізольований у суспільстві через "сумнівні стосунки з кремлівським диктатором".

Вишукані страви у ресторані 5-зіркового готелю The Fontenay Шредер сплатив самостійно, а напої, за інформацією Bild, гості мали сплатити відповідно до своїх замовлень, як домовився з ними хазяїн вечірки.

"Це доволі поширена практика. Однак один з гостей упустив цей момент", — зауважує таблоїд.

Відповідно до протоколу поліції, 41-річний іранський бізнесмен Мазід Й.-Ф. замовив напоїв на 6117 євро та відмовився платити, повідомляє Bild. Співробітники ресторану викликали поліцію, але коли правоохоронці приїхали, іранець уже поїхав.

"На нього написали заяву про шахрайство. У The Fontenay кажуть, що він не вперше не платить за рахунком", — підкреслили журналісти.

Нагадаємо, у вересні 2022 року ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, який протягом кількох років працював у російських нафтових компаніях, заявив, що ідея про повернення Криму військовим шляхом позбавлена сенсу.

Також ЗМІ повідомляли, що у липні того ж року Шредер повернувся до Москви, щоб протягом кількох днів відпочити у російській столиці. У травні він відмовився від посади, яку обіймав у "Роснафті", та від пропозиції стати учасником ради директорів російського гіганта "Газпром".

Раніше Фокус розбирався у тому, що Путін пропонує Україні через Шредера: нейтралітет, федерація, переговори. Проте є думка, що всі, хто пропонують рамкові переговори з РФ, діють не на користь України. Це ж стосується і військового нейтралітету в будь-якій формі.