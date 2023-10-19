В Іспанії спробували 4-денний робочий тиждень: чим закінчився експеримент

Комісія виявила, що новий графік роботи позитивно вплинув на здоровʼя людей, вони почали менше втомлюватися, стали більш щасливими та задоволеними.

В Іспанії в місті Валенсія завершився місячний експеримент із чотириденним робочим тижнем. Пілотний проєкт показав як позитивні, так і негативні результати. Про це пише Reuters.

У Валенсії загалом мешкають близько 800 000 жителів. Проєкт торкнувся 360 000 робітників.

Пілотна програма показала, що 4-денний робочий тиждень покращив здоров’я іспанських робітників. Зокрема, зменшив рівень їхнього стресу, дав їм можливість проводити більше часу з дітьми, а також у місті зафіксували зменшення викидів палива. Також працівники почали активніше займатися спортом на вихідних та більше їсти здорової їжі домашнього приготування.

Комісія експертів із охорони здоровʼя та соціальних наук виявила, що новий графік роботи позитивно вплинув на здоровʼя людей, вони почали менше втомлюватися, стали більш щасливими та задоволеними. Також вони почали присв'ячувати час хобі, займатися фотографією та більше слухати музику.

Комісія виявила, що діти працівників отримали найбільшу користь завдяки покращеному балансу між роботою та особистим життям їхніх батьків.

Серед негативних аспектів 4-денного робочого графіку — курці почали більше курити, а ті, хто полюбляє алкоголь, стали більше випивати.

Також зазначається, що сфера туризму теж отримала переваги від довгих вихідних, а от роздрібні торговці поскаржилися на зменшення продажів.

Нагадаємо, що у Німеччині започаткували проєкт, який має на меті визначити корисність 4-денного робочого тижня.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія одна з перших випробувала 4-денний робочий тиждень. У дослідженні взяли участь 61 компанія та 2900 працівників. Після завершення проєкту зазначили, що не хочуть повертатися до 5-денного робочого тижня.