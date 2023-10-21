У Чехії священик розбив гарбузи перед Геловіном, щоб урятувати дітей від "злих духів" (фото)

Священик Яромир Смейкал не знав про таке свято як Геловін, тож розбив усі святкові гарбузи, адже він діяв відповідно до своєї віри.

В одному з сіл Чехії проживає місцевий священик, який не знав про таке свято як Геловін. У пориві люті він розбив усі гарбузи, які діти старанно розмалювали до майбутнього свята. Але незабаром йому довелося вибачитися за свою поведінку. Про це повідомляє видання Еxpress.

Як розповів сам священик Отець Яромир Смейкал, він розбив "сатанинські" символи Гелловіна, бо вони були розміщені поруч зі святинею і уособлювали "духів зла". Він самостійно зізнався у скоєному місцевому меру в листі після того, як його сусіди добряче розлютилися на нього за вандалізм.

Протягом двох днів отець Смейкал розбивав ошатні гарбузи, бо, за його словами, він діяв "згідно з вірою та обов'язком бути батьком і захисником довірених дитячих "душ".

Однак після обурення сусідів батько Смейкал зрозумів свою помилку. Як він написав у листі, відтоді він усвідомив, що гарбузи були створені для розваги і для свята, про яке він не знав.

Священик розбив гарбузи на Геловін

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині занедбаний парк атракціонів отримає "нове життя". Він закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів. Колись улюблені атракціони були списані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували.

Також стало відомо, що прозваний "грецьким Діснейлендом" замок засипає сміттям. Будівля є занедбаною, але колись вона була справжньою фортецею з численними коридорами, кімнатами, арками, обладунками та підвалами.