"Новий рівень любові": жінка розповіла, як ескорт врятував її шлюб

Австралійка Міша тривалий час перебувала у шлюбі, який руйнувався на очах. Втім, ситуацію врятували послуги чоловічого ескорту.

Австралійка розповіла, як ескорт за 500 фунтів стерлінгів врятував її шлюб. Про це пише Mirror.

34-річна Міша пригадала, що збиралася розлучатися, але двогодинне спілкування з ескорт-працівником зблизило їх з чоловіком. Жінка, яка сиділа вдома з дітьми, була одружена 10 років.

"Моє життя було ідеальним на папері, але реальність була далекою від істини", — зізналася Міша.

"Я познайомилася зі своїм чоловіком на Tinder, коли мені було 24 роки, і я шукала кохання, але невдовзі після цього завагітніла. Ми хотіли зберегти дитину, все закрутилося, ми народили ще одну дитину і купили гарний будинок, але чогось не вистачало. Я повністю присвятила себе фізично, емоційно та розумово всім навколо, окрім себе. У мене була низька впевненість у своєму тілі, тому що я не мала часу на вправи", — додала австралійка.

Також вона пригадала, як з роками вони з чоловіком стали займатися сексом лише в пʼятницю ввечері.

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Проте згодом жінка дізналася, що існує чоловічий ескорт і вирішила спробувати його.

"Мені завжди було цікаво, чи може одна людина задовольнити всі мої потреби… Я зустріла свого першого чоловіка-ескорт у номері готелю в місті. Він брав 900 австралійських доларів (500 фунтів стерлінгів) за дві години. Мій чоловік знав про це на кожному кроці і підтримував", — розповідає австралійка.

Вона згадувала секс з працівником ескорту як "ейфорію" і сказала, що він змусив її почуватися "електризованою" та "вільною", додавши: "Я пішла іншою людиною. Мене набагато менше хвилювало те, що про мене думають інші". За словами жінки, вона тижнями не могла "стерти з обличчя посмішку".

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Тим часом чоловік Міші також "експериментував", тільки з жіночим ескортом.

"Спочатку я відчувала себе винною, тому що належу до меншості людей, яким потрібно шукати секс поза шлюбом", — зізналася вона. "Я думала, що зі мною щось не так. Але мій шлюб покращився, у нас стало краще спілкування, і це дало нам новий рівень любові та поваги.

"Я хочу бути з моїм чоловіком дуже довго. Нам просто потрібні зовнішні зв’язки, щоб наш шлюб працював", — додала жінка.

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