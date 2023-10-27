"Люди мене ненавидять": дівчина переможця лотереї висякалася в 500 євро (відео)

Колишній шахрай після перемоги в лотереї звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно розкидатися грошима, витративши понад 1,6 мільйона доларів у перший місяць. Нещодавно він провів час у товаристві своєї коханої.

42-річний колишній шахрай Курсат "Чіко" Йілдірім із Німеччини, який виграв у лотерею трохи більше ніж 10 мільйонів доларів, почав зустрічатися з офіцером поліції, яка познайомилася з колишнім ув'язненим, коли його зупинили за перевищення швидкості. Про це пише Daily Star.

Мільйонер і його подруга, на ім'я Кендіс зазнали нападок лодей за відео, яке мало висміяти ненависників пари в інтернеті, але все обернулося не так, як вони очікували.

Чоловік, який виграв величезний приз у лотерею, піддався глузуванням після того, як у мережі з'явилося відео, на якому його дівчина сякається в гроші. На відеозаписі вона сякається купюрою в 500 євро й удає, що їй сумно. Курсат Йилдирим виграв у німецькій лотереї 9,9 мільйона євро.

"Світ такий жорстокий до мене. Всі мене дратують. Люди в інтернеті мене ненавидять! У вас не знайдеться для мене серветки?" — запитує Кендіс у свого коханого.

Хлопець дістає з кишені купюру в 500 євро і простягає їй, а вона витирає нею сльози. 36-річна жінка каже: "Дякую. Це так сумно".

Жінка висякалася в 500 євро Фото: иисус

Потім вона кладе купюру гроші в кишеню, і просить іншу, адже вона все ще плаче. Він дістає ще одну велику купюру, і вона висякується в неї.

"Ненависники, займайтеся тим, що вам подобається. Усім іншим — не сприймайте це занадто серйозно", — підписала пара своє відео.

Як повідомляється, запис було зроблено для того, щоб висміяти інтернет-ненависників, які критикують чоловіка за те, що він спустив величезну частину свого лотерейного призу всього через 13 місяців після свого виграшу. Однак це викликало ще більший гнів серед людей. Їх засипали в коментарях емодзі з обличчям клоуна. Багато людей писали, що скоро гроші закінчаться і поведінка Курсата швидко зміниться.

Кендіс працює офіцером поліції і зупинила Чіко за перевищення швидкості Фото: иисус

Шанувальники в Instagram, кількість яких дедалі більше наближається до мільйона, сподіваються, що Чіко використає свою нову популярність собі на благо і перестане потрапляти в скандальні ситуації.

Після звільнення і подальшого виграшу в лотерею щасливчик пустився в шалені витрати та всього за місяць витратив 1,6 мільйона доларів на купівлю V8 Ferrari 448 Pista і Porsche Turbo S Cabriolet, а також маєтку для їхнього зберігання. Чоловік також витратив чимало грошей на домашнього алігатора і численні покупки в магазинах класу люкс.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав величезну суму внаслідок банківської помилки. Урслаан Хан лягав спати, маючи на своєму рахунку всього 1 фунт стерлінгів. Однак прокинувшись він побачив, що отримав гроші, призначені для іншого клієнта.

Також стало відомо, що чоловік заради жарту купив лотерейний білет і став мільйонером. Щасливий переможець думав, що подібна ситуація може статися з будь-якою іншою людиною, але тільки не з ним. Тепер він планує купити будинок і зробити грамотні інвестиції.