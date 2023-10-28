Зворушливий момент: дрон допоміг возз'єднатися господареві зі зниклим сліпим собакою (відео)

За час своєї діяльності команда з пошуку тварин за допомогою безпілотника відшукала і возз'єднала з їхніми власниками 2 487 собак, трьох поні, ему, скунса і дев'ять корів.

У Великій Британії господар 11-річного собаки на прізвисько Моллі три дні не знаходив свою домашню тварину і боявся, що вона може загинути. Зрештою він вирішив зателефонувати до благодійної організації Drone to Home, яка використовує безпілотники для пошуку зниклих тварин. Про це пише Metro.

Чудовий момент, коли зниклий сліпий собака возз'єднався зі своїм господарем завдяки дрону, був зафіксований на відео.

Уже через дві години після дзвінка команда виявила Моллі в Тіссінгтоні, Дербішир, і зраділий господар приїхав за нею на машині. Безпілотник продовжував стежити за собакою до моменту приїзду власника, і зняв зворушливе возз'єднання пари на камеру.

"Я нечасто відчуваю емоції, але цей сліпий лабрадор, зізнатися, викликав у мене сльози на очах. Я так радий за господарів, що вони щасливі", — розповів генеральний директор компанії Drone to Home Філ Джеймс.

Через дві години після дзвінка команда виявила Моллі Фото: Drone to Home/Facebook

Чоловік, який також є головним оператором дрона та інструктором благодійної організації, розпочав свою місію по возз'єднанню господарів і тварин 2019 року, маючи лише один дрон.

"На сьогодні ми возз'єднали 2 487 собак, трьох поні, ему, скунса і дев'ять корів. У середньому ми отримуємо близько 40 дзвінків і повідомлень на день через наш віртуальний кол-центр, на дзвінки відповідають 11 навчених волонтерів. Ми всі любимо те, що робимо, і в нас найкраща робота у світі", — додав Філ.

Раніше Фокус повідомляв, що черепаха за 3 з половиною роки проповзла 8 кілометрів. Співробітники поліції помітили рептилію, яка бродила вулицями міста. Її доставили до притулку для тварин, де і дізналися, що вона втекла з дому ще три з половиною роки тому.

Також стало відомо, що собаку кинули на вулиці з сумкою іграшок і листом від господині. Тварина на прізвисько Малятко (Baby Girl) була прив'язана до пожежного гідранта, після чого її врятувало Гуманне товариство. Розв'язуючи сумного і розгубленого собаку, рятувальники виявили серед речей тварини несамовитий лист від її господаря.