Хотіла купити каву: "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів

Жінка, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину вона виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.

Мешканка Південної Кароліни (США), яка вирішила не називати своє ім'я, розповіла, що "передчуття" змусило її купити скретч-лотерейний білет, який приніс їй джекпот у розмірі 2 млн доларів. Про це пише UPI.

Жінка не планує сильно змінювати своє життя у зв'язку зі здобутим багатством.

Мешканка Грінвілла розповіла співробітникам відділу освітніх лотерей Південної Кароліни, що вона зайшла в магазин Express на White Horse Road, щоб купити чашку кави, а в підсумку купила скретч-білет Fastest Road to $2,000,000.

"У мене просто було передчуття. Я назвала це шостим почуттям", — розповіла жінка про свій порив купити лотерею.

Виїхавши зі стоянки, вона стерла захисний екран білета в машині та виявила, що стала володаркою виграшу у 2 млн долара.

"Я втратила дар мови", — згадує переможниця.

За словами щасливої американки, вона не планує сильно змінювати своє життя у зв'язку зі здобутим багатством.

"Я все ще працюю. Просто буду більше економити", — додала жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав величезну суму внаслідок банківської помилки. Урслаан Хан лягав спати, маючи на своєму рахунку всього 1 фунт стерлінгів. Однак прокинувшись він побачив, що отримав гроші, призначені для іншого клієнта.

Також стало відомо, що чоловік заради жарту купив лотерейний білет і став мільйонером. Щасливий переможець думав, що подібна ситуація може статися з будь-якою іншою людиною, але тільки не з ним. Тепер він планує купити будинок і зробити грамотні інвестиції.