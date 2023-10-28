Врізався ребром в ґрунт: "НЛО" приземлився на галявині перед університетом (фото)

Адміністрація університету спершу відмовлялась пояснити, чи був об'єкт на відео справжнім НЛО. Однак пізніше все ж розповіла, що ж насправді сталось.

Студенти Університету Алькали неподалік від Мадриду в Іспанії зафільмували невідомий об'єкт, який вночі приземлився на галявину посеред кампусу. Також помітили невідомих людей у захисних костюмах, які оточили об'єкт. Студенти та викладачі не змогли зрозуміти, що ж саме вони побачили. Про ситуацію написали в акаунті навчального закладу у соцмережі X (раніше — Twitter).

Надзвичайна подія в Університеті Алькали (Universidad de Alcalá, UAH) сталась 23 жовтня, а відео опублікували 25 жовтня, ідеться у повідомленні. На відео видно, як у повній темряві видніється якийсь об'єкт, дещо схожий на тарілку космічного корабля. У світлі прожектора можна побачити осіб у захисних костюмах — можливо, представників урядових структур, — які щось роблять поруч з начебто "НЛО". На мить у кадр потрапляє навіть пошукова собака. Чути, як чийсь голос говорить іспанською: "Дивіться, дивіться. Не може бути.."

Кілька кадрів зроблено вдень. На них можна побачити "тарілку НЛО", до якої згори прикріплено щось схоже на антену. Видається, що вона невдало приземлилась, оскільки врізалась ребром в ґрунт.

Можливе приземлення космічного об'єкта прокоментував викладач університету — Доктор Себастьян Санчес, проректор і координатор Групи космічних досліджень (SRG Space Research Group). Чоловік підтвердив, що керівники навчального закладу бачили відео, але ще не можуть коментувати, що насправді сталось.

Користувачі у соцмережі коментували відео посадки "НЛО". Хтось зауважив, що це "Круто!" Хтось висловив сумнів і запропонував глянути уважніше. "Я не знаю, що це таке, подивімось, чи хтось тут щось знає", — написала ця людина. Відео також аналізували у Tiktok — дивувались дивовижі.

Зазначимо, пізніше адміністрація університету опублікувало пояснення, що ж насправді сталось на території кампусу.

"Таємниця розгадана: космічний корабель був транспортом нових талісманів UAH, Гормона та Нейрона, студентів програми міжпланетного обміну. Ласкаво просимо!", — написали в акаунті Університету Алькали.

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про схожі дивовижні події. Наприклад, влітку 2022 року кулю діаметром 1 метрі виявили над Сирією: вона стурбувала навіть Пентагон. Втім розслідувачі з'ясували, що ж тоді насправді сталось. Низка дослідників також опублікували висновок щодо фото НЛО, яке зробили у 2010 році: впевнені, що це світлина справжнього позаземного об'єкта.