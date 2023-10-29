Їсти шоколад із беконом і триматися подалі від чоловіків: як дожити до 100 років

Єдиного секрету довголіття не існує. Як виявилося, люди, яким вдалося перейти межу в 100 років, віддають перевагу різному розпорядку дня, дієтам і хобі.

Секрети довголіття багато в чому пов'язані з генетикою або удачею. Однак є кілька способів підвищити шанси дожити до 100 років, якщо прислухатися до порад людей, які зуміли це зробити. Про це пише видання Daily mail.

Так, наприклад, японська супердовгожителька Кане Танака вважала, що саме головоломки та настільні ігри допомогли їй потрапити в Книгу рекордів Гіннесса 2019 року.

Коли її запитували про секрет довголіття, жінка зізнавалася, що не дотримується дієти. Танака любила шоколад і солодку газовану воду. Однак обов'язково включала до щоденного раціону корисні продукти. Серед них були тушковані субпродукти, ментайко — рибна ікра та мізутакі — куряче тушковане м'ясо.

Щоранку Танака прокидалася о 6-й годині, вивчала математику і практикувала каліграфію. Жінка померла у квітні 2022 року у віці 119 років.

Інша довгожителька — Марія Браньяс Морера з Сан-Франциско — пояснювала секрет довголіття умінням уникати "токсичних людей", а також підтриманням порядку, спокоєм, хорошими зв'язками з сім'єю і друзями, контактом із природою, емоційною стабільністю, відсутністю турбот, відсутністю жалю і позитивом. З 17 січня 2023 року є найстарішою живою людиною на Землі. Її вік становить 116 років 236 днів.

У грудні 2022 року Морера розповіла, що найкориснішим для здоров'я продуктом вважає йогурт.

А ось, на думку Сюзани Мушатт Джонс, секретом її довголіття стали хороша їжа і якісний сон. До слова, жінка вважала за краще снідати беконом, яйцями і меленою кукурудзою. Вона померла в травні 2016 року у віці 116 років.

А Джессі Галлан була переконана, що зуміла дожити до 109 років, завдяки звичці їсти багато каші та триматися подалі від чоловіків.

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