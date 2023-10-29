Дрейфував у Тихому океані 13 днів: у Канаді врятували рибалку із США — як він вижив (фото)
Чоловіка знайшли за 110 кілометрів на північний захід від мису Флеттері. Другий рибалка, який був на борту судна Evening, досі залишається зниклим безвісти.
У Канаді врятували одного з двох рибалок із США, які зникли 13 днів тому в Тихому океані. Про це повідомляє в соцмережі Берегова охорона Тихоокеанського північно-західного регіону США.
Чоловіка знайшли за 110 кілометрів на північний захід від мису Флеттері (США).
"1 з 2 зниклих моряків знайдено живим у рятувальному плоту", — йдеться в повідомленні.Важливо
Зазначається, що рибалки вийшли в Тихий океан на 13-метровому кораблі 12 жовтня у штаті Вашингтон.
Врятованого рибалку транспортували на берег. Потім його доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як стабільний.
Місцеве ЗМІ King-TV повідомляє, що зниклого чоловіка врятували Раян Плейнс і його дядько Джон. Вони того дня вирішили з друзями порибалити.
"Я побачив здалеку щось схоже на рятувальний пліт, забіг усередину та направив на нього бінокль, а потім він вистрілив сигнальною ракетою", — прокоментував Раян.
Урятований рибалка розповів, що протягом майже 2 тижнів він перебував на плоту сам. В нього скінчилася вода і їжа. Він зміг зловити лосося та з'їв його.
Другий рибалка, який був на борту судна Evening, досі залишається зниклим безвісти.
Нагадаємо, що в США чоловік спіймав рибу з "людськими зубами". Вівцеголова риба, також відома як риба-каторжник, важила трохи більше як 7,3 кг.
Американець був вражений, розрізавши спійману ним рибу. Багато людей писали в соцмережах, що не знали про існування такого виду. Нещодавно рибалка розповів, який вигляд філе блакитного кольору має в приготованому вигляді.