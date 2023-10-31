Не така, як усі: тільки люди з високим IQ можуть побачити неординарну жінку за 5 секунд

Попри те, що оптичні ілюзії іноді можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Вони сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги й знижують рівень стресу.

У новій головоломці шість однакових, на перший погляд, жінок розташовані у два ряди. Ваше завдання знайти даму, яка виглядає не так, як інші. Перевірити свою кмітливість пропонує британське видання Daily Express.

Сьогоднішня головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.

Ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас кілька годин думати над правильною відповіддю.

У цій головоломці шість однакових, на перший погляд, жінок розташовані у два ряди. Людям потрібно визначити, яка з них має не такий вигляд, як інші за 5 секунд.

На думку авторів головоломки, якщо ви зможете це зробити, то, можливо, у вас високий IQ. Пильний розум швидко визначить аномалію.

Уважно подивіться і знайдіть неординарну дівчину Фото: Bright Side

Подібні тести та завдання сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги й знижують рівень стресу. Деякі експерти вважають, що вони можуть знизити ризик розвитку дедалі поширеніших захворювань, які знижують кмітливість людини.

Ви помітили правильний варіант? Якщо ні, то відповідь виділено нижче.

Відповідь — перша жінка в першій колонці. Вона відрізняється від решти п'яти тим, що в неї є додатковий локон волосся порівняно з іншими.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Bright Side

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити коня без хвоста всього за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.