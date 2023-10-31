"Не підлягає порятунку": 89-річний чоловік уже 27 років намагається розлучитися зі своєю дружиною

Нірмал Сінгх Панесар і його дружина Парамджіт Каур одружилися 1963 року. Чоловік служив в армії, а його дружина була вчителькою, і вони обидва вважали свій шлюб "нормальним", поки чоловіка не відправили у відрядження в інше місто.

В Індії Верховний суд відхилив прохання про розлучення чоловіка, який прожив зі своєю дружиною майже 40 років і намагався розлучитися з нею протягом 27 років. Про це пише India Times.

В Індії суспільство часто виступає проти розлучень. Навіть юридичне анулювання шлюбу зазвичай проводиться тільки в разі явних доказів насильства або жорстокості з боку одного з подружжя. Тиск сім'ї часто змушує людей залишатися в нещасливому шлюбі, але навіть якщо один з них вимагає розлучення, суди рідко його задовольняють. Ці факти були нещодавно ще раз підтверджені в судовій справі, яка потрапила у світові новинні заголовки.

89-річний відставний офіцер ВПС і дипломований лікар, який упродовж майже трьох десятиліть намагався розлучитися зі своєю 82-річною дружиною, вчителькою на пенсії, вкотре дістав відмову від Верховного суду Індії, попри те, що їхній шлюб було визнано таким, що "не підлягає порятунку".

Нірмал Сінгх Панесар і його дружина Парамджіт Каур Панесар одружилися 1963 року. У них народилося троє дітей — дві дочки та син. Нірмал служив в індійській армії, а його дружина була вчителькою, і хоча обидва жили напруженим життям, обидва вважали свій шлюб "нормальним" до січня 1984 року, поки чоловіка не відправили у відрядження в інше місто.

Чоловік стверджує, що дружина відмовилася приєднатися до нього, вважаючи за краще жити зі своїми батьками, а потім і з сином. Попри кілька спроб врегулювати розбіжності, шлюб розпався, і 1996 року Нірмал подав на розлучення в окружний суд. Через чотири роки він отримав позитивне рішення, але його швидко скасували після апеляції Парамджіт, яка стверджувала, що вона всіма силами намагалася зберегти їхні "священні стосунки".

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Відтоді індієць, покинувши 1990 року службу у ВПС Індії у званні командира, намагався домогтися розгляду своєї справи у Верховному суді Індії, щоб нарешті отримати розлучення. На початку цього місяця його бажання здійснилося, але результат виявився не зовсім тим, на який він розраховував.

Колегія у складі судді Аніруддха Бозе і судді Бела М Тріведі ухвалила, що, хоча шлюб подружжя "не підлягає порятунку", цього недостатньо для розлучення. У рішенні Верховного суду було враховано і позицію дружини. 82-річна жінка стверджувала, що, попри десятирічну розлуку з чоловіком, вона готова піклуватися про нього в старості. Вона також просила суд не давати розлучення, оскільки не хоче помирати з "клеймом" розлученої.

Раніше Фокус повідомляв, що подружня пара "влаштувала" незвичайне весілля на звалищі. Айріс Хсуе, активістка Greenpeace, та її наречений влаштували свою "екологічно чисту весільну церемонію" в січні та попросили своїх гостей принести з собою контейнери для збору залишків їжі.

Також стало відомо, що жінка дізналася страшну таємницю чоловіка після отримання спадщини. Сімейна пара планувала придбати власне житло, але в чоловіка були інші плани на несподівано отримані гроші.