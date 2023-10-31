Фанати засудили: телезірку зі статками в $30 млн помітили за "роботою" в супермаркеті

19-річна зірка TikTok може похвалитися 151 млн підписників на цій платформі. Чарлі прославилася в підлітковому віці своїми танцями.

19-річна блогерка і танцівниця Чарлі Д'Амеліо з Норуолка, штат Коннектикут (США), зі статками в 30 млн доларів була помічена за "роботою" в супермаркеті, висміюючи робітників. Про це пише Daily Star.

Молода знаменитість потрапила в скандал. Користувачі соцмереж вважають, що вона знущається з робітничого класу.

19-річна зірка TikTok може похвалитися 151 млн підписників на цій платформі. Чарлі прославилася в підлітковому віці своїми танцями, а вже 2019 року вона стала найпопулярнішим творцем контенту в TikTok.

Американка стала настільки відомою, що разом зі своєю родиною вела власне телешоу на Hulu: The D'Amelio Show. Тепер же замість того щоб тішити фанатів своїми дивовижними танцювальними рухами, зірка TikTok викликала неабиякий ажіотаж, з'явившись в американській мережі супермаркетів Walmart, вдягнувши уніформу та скануючи товари на касі.

Користувачі соцмереж вважають, що дівчина знущається над робітничим класом

Однак Чарлі, яка заробляє щонайменше 82 000 доларів за один пост у TikTok, працювала в магазині не з доброти душевної. Чарлі, чий чистий капітал, за даними Celebrity Net Worth, оцінюється в 30 млн доларів, хотіла збільшити свій капітал, ходячи по супермаркету для реклами своєї нової серії попкорну: Be Happy Snacks Popcorn.

Однак глядачів не вразило відео, яке набрало 80 млн переглядів. Багато людей заявили, що підліток знущається з робітників.

"Хотів би я мати достатньо грошей, щоб прикидатися працівником роздрібної торгівлі, це ж так весело бути робітничим класом", — написав один із них.

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