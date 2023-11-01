"Секретний трюк": жінка показала як обігріти квартиру за мінімальні кошти (відео)

Обігріти своє помешкання можна за допомогою двох палиць та двох краваток, свідчить відео з соцмереж. Завдяки дешевому винаходу тепло не буде виходити назовні.

У жовтні українці увійшли в опалювальний сезон, отримуючи з послуги теплокомуненерго у своїх помешканнях. При цьому частина тепла, за яке сплачують громадяни, витрачається на обігрів стін та навколишнього середовища, тим часом як у квартирах залишається холодно. Існують способи більш ефективного використання тепла в батареях, для чого можна скористатись порадами навіть людей з-за кордону. В деталях ефективного утеплення розібрався Фокус.

Одній жінці набридло жити у холодній квартирі і вона винайшла пристосування, яке допомогло їй зігрітись. Своїм досвідом вона поділилась з користувачами соцмереж, написало видання Mirror,

Як зберегти тепло — деталі

Комунальники розповідають, що третина втрат тепла у помешканнях відбувається через стіни. При цьому, якщо батарея ховається за довгими шторами, то у помешканні стає ще холодніше. Щоб ефективніше використовувати тепло з батарей, одна з користувачок соцмережі Tiktok розповіла про свій винахід.

Жінка з ніком Tallulah Hoolihan показала, що її винахід складається з чотирьох предметів — двох бамбукових палиць та двох краваток. Дві палиці скріплюються між собою краватками. У проміжок між ними опускається довга штора. Після цього штору починають накручувати на палиці, поступово відкриваючи батарею. Далі можна покласти валик на підвіконня. В результаті, як показала жінка на відео, вона отримала відкриту батарею, яка віддає максимум тепла в кімнату. Тим часом штора на підвіконні закриває шибки, через які також витрачається тепло (15-25% втрат).

Як зменшити витрати тепла у квартирі

Зазначимо, щоб зекономити на оплаті за тепло, можна скористатись низкою інших порад:

встановити довідники на вхідних дверях;

встановити сучасні рами на вікнах в місцях загального користування (у зовнішніх коридорах) та у квартирах;

промити систему опалення;

утеплити труби на загальних стояках;

встановити спеціальні пристосування на систему опалення, наприклад, балансуючі клапани на стояках;

встановити спеціальні котли з можливістю погодного регулювання.

Зазначимо, раніше Фокус розповів про те, чи зміняться комунальні тарифи восени та взимку 2023-24 рр. З'ясували, що плата послуги не зміниться у зв'язку з мораторієм, оголошеним через вторгнення РФ. Між тим західні партнери радять Україні зняти цей мораторій, однак експерти вважають, що можна зачекати.

Нагадуємо, директор енергетичної компанії пояснив, що з тарифами на електроенергію в Україні є певна проблема. Зокрема, постачальники купують її за однією ціною в одному місяці, а продають у наступному місяці, коли ціна вже мала б змінитись. Тим часом у мережі розповіли про громадянку, якій набридло марне витрачання грошей на водні процедури бойфренда.