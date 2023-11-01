Покарала злодія: жінка замінила вершки грудним молоком, щоб помститися колезі в офісі

Саванна купила цілу пляшку, і виявила, що та швидко закінчилася. Коли вона зрозуміла, що хтось із її колег пригостився, вирішила замінити рідину своїм грудним молоком, щоб провчити їх.

Жінка, яка назвала себе Саванною, замінила вершки для кави в холодильнику на роботі своїм грудним молоком, щоб помститися колезі. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Зазвичай співробітники в офісі підписують свої речі, приклеюючи на них наліпку. Однак одна жінка вирішила, що цього недостатньо, після того як хтось із її колег почав красти куплене нею молоко. Вона вирішила замінити його на грудне.

Мало що може бути більш неприємним, ніж злодій на роботі. Більшість людей із задоволенням діляться один з одним в офісі, але якщо ви раптом розумієте, що хтось користується вашими речами без дозволу, це може бути дуже неприємно. Але спіймати людину на місці злочину дуже складно. Однак одна жінка взяла справу у свої руки після того, як зрозуміла, що хтось пригощається її улюбленими вершками для кави.

Саванна купила цілу пляшку, і виявила, що та швидко закінчилася. Вона залишила пляшечку в загальному холодильнику, а коли зрозуміла, що хтось із її колег пригостився, вирішила замінити рідину своїм грудним молоком, щоб провчити їх.

За тиждень вона приклала до пляшки записку, в якій розкрила всю правду.

"Доброго ранку! Для тих, хто весь тиждень насолоджувався моїми вершками для кави... сюрприз! Ви пили моє грудне молоко. Сподіваюся, вам сподобалося. Будьте здорові! P.S. Воно органічне. Тож не хвилюйтеся", — свідчила наклейка на пляшечці.

Записка, опублікована на Reddit Фото: Reddit

Записка, опублікована на Reddit, викликала у людей як здивування, так і сміх. Багато хто навіть почав ділитися власним досвідом.

"Раніше хтось постійно крав мій сік з пакування, якого мені повинно було вистачити на тиждень чи два. На ньому було моє ім'я, але це не мало значення. Я наклеїв на нього велику етикетку з написом "Лабораторний експеримент", і це спрацювало. Тепер ніхто нічого не бере", — написав один із користувачів форуму.

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