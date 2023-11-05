Подали до суду: на жінок в орендованому будинку напали "скажені" кажани (фото)

Сума позову не розголошується, але постраждалі вимагають відшкодування медичних рахунків, судових витрат і збитків, пов'язаних із душевними стражданнями, сильною тривогою та емоційними переживаннями.

У США пенсіонерки подали до суду на компанію AirBnB, яка надає вибір орендованого житла, після того, як на них напали "скажені" кажани в орендованому будинку напали. Про це пише Daily Mail.

Літні жінки знімали будинок в Альпені (штат Мічиган). Після нападу диких тварин їм довелося робити щеплення від сказу.

Розгнівана відпочивальниця подала до суду на компанію AirBnB після того, як на неї та її подруг напали скажені кажани, які перебували в орендованому ними будинку в штаті Мічиган.

Патриція Руні, Крісті Локхарт, Деніз Сміт, Діана Крайтс, Джеймі Бобольц, Джейн Сандерсон, Кеті Беннетт-Влек і ще одна подруга, ім'я якої не називають, подали до суду на компанію після того, як вони орендували будинок у місті Альпена на березі озера.

Спочатку все йшло добре до останньої їхньої ночі в орендованому житлі. Згідно з однозірковим відгуком Руні про будинок, "скажені" кажани почали нападати на неї та її подруг. Вони почали "пікірувати" на жінок, коли вони спали у своїх ліжках.

Жінки орендували будинок у місті Альпена на березі озера Фото: Google

Пенсіонерки намагалися покинути будинок через головні сходи, але коли вони дісталися до них, то виявили, що вони "захоплені" кажанами, і багато хто з них дістав болючі укуси, намагаючись вибратися назовні.

"Вони літали по всьому поверху і на сходовій клітці, тому ми не могли вибратися з дому. Господар житла не відповідав на наші одинадцять дзвінків під час жахливої ночі з кажанами, починаючи з 12:08 ночі. Двоє з нас мали контакт з кажанами, в одного залишилися сліди укусів, — написала вона.

Коли наступного дня дезінсектор прибув до "пекельного будинку", він виявив, що горище вкрите "гуано кажанів", що свідчить про те, що проблема нашестя кажанів існує вже давно, а власник не усунув її.

Жінок також змусили зробити болісні щеплення від сказу. Тепер усі відпочивальники подали до суду на AirBnB і власників житла.

Хоча точної суми позову не розголошують, жінки вимагають відшкодування медичних рахунків, судових витрат і збитків, пов'язаних із душевними стражданнями, сильною тривогою та емоційними переживаннями, спричиненими нападом скажених кажанів.

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