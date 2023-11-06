Три дні на прив'язі: захисники дикої природи врятували кита, який потрапив у пастку (відео)

Коли співробітники Національного парку Глейшер-Бей змогли оцінити ситуацію з човна, вони виявили, що від пащі кита до його хвоста була намотана важка рибальська волосінь, яка закінчувалася клубком біля хвоста.

У США співробітники служби охорони дикої природи успішно врятували горбатого кита, який заплутався в павутині крабової пастки та перебував під загрозою загибелі. Про це пише NRP.

Пара жителів уперше помітила кита 10 жовтня біля узбережжя Густавуса (Аляска). Цей регіон, оточений Національним парком Глейшер-Бей, межує з так званою "Крижаною протокою" — популярним місцем нагулу горбатих китів в океані навесні, влітку і восени.

Однак цей кит не їв. Він був зачепленим за двома буями, видавав незвичайні звуки та не міг вільно рухатися.

"У певному сенсі кит був зв'язаний"

Коли співробітники парку змогли оцінити ситуацію з човна, вони виявили, що від пащі кита до його хвоста була намотана важка рибальська волосінь, яка закінчувалася клубком біля хвоста.

"У певному сенсі кит був зв'язаний. Він був зігнутий у С-подібну позу. Мотузка була настільки тугою, що він не міг плисти по прямій", — каже Джанет Нейлсон, біологиня-китологиня з NPS.

Її колеги зателефонували власникам краболовних снастей, які підтвердили, що зникла 300-фунтова крабова пастка, а також 450 футів важкої волосіні. Ймовірно, кит перебував у путах приблизно три дні.

Ймовірно, кит перебував у путах приблизно три дні Фото: NMFS Scientific Research Permit No

За словами Нейлсон, горбаті кити заплутуються частіше, ніж це здається людям.

"Як правило, кити досить швидко звільняються від снастей самостійно, просто вириваючись і енергійно обтрушуючись. Але що більше часу минає, то більша ймовірність того, що кит запанікує, кататиметься і звиватиметься доти, доки пута не стануть заплутанішими й дедалі небезпечнішими для життя", — додала вона.

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До ранку наступного дня NOAA зібрала команду кваліфікованих фахівців.

У результаті вдалого збігу обставин кільком рятувальникам вдалося виявити кита і його буї, прилетівши з Джуно (Аляска). Тварина встигла пройти майже милю від місця, де її помітили напередодні.

Нейлсон разом із двома іншими рятувальниками перебувала в невеликому човні, а троє інших спостерігали й давали поради з більшого дослідницького судна, що знаходилося неподалік. Ще одна людина перебувала на березі та керувала безпілотною камерою, забезпечуючи огляд згорнутого кита з висоти пташиного польоту. Команда аналізувала ці знімки за допомогою фахівців, які перебувають на Гаваях.

Через сім годин, коли вже почало сутеніти, команда перерізала останню мотузку Фото: NMFS Scientific Research Permit No

Море було спокійним, а небо — сонячним, але прогноз на найближчі дні передбачав штормові вітри, що ще більше ускладнювало завдання. Через сім годин, коли вже почало сутеніти, команда перерізала останню мотузку — канат, обмотаний навколо хвоста кита.

За словами Нейлсон, рятувальники раділи, але це був не зовсім той драматичний момент, який можна собі уявити.

"У соціальних мережах можна зустріти розповіді про те, що кити якимось чином висловлюють подяку екіпажу, але це не зовсім так", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що черепаха за 3 з половиною роки проповзла 8 кілометрів. Співробітники поліції помітили рептилію, яка бродила вулицями міста. Її доставили до притулку для тварин, де і дізналися, що вона втекла з дому ще три з половиною роки тому.

Також стало відомо, що собаку кинули на вулиці із сумкою іграшок та листом від господині. Тварина на прізвисько Малятко (Baby Girl) була прив'язана до пожежного гідранта, після чого її врятувало Гуманне товариство. Розв'язуючи сумного і розгубленого собаку, рятувальники виявили серед речей тварини несамовитий лист від її господаря.