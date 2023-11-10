Мешканка Техасу отримала листівку, яку померла подруга відправила 17 років тому (фото)

Попри те, що подруга Барбари Блевін померла два роки тому, нещодавно з'явилося матеріальне свідоцтво їхньої дружби — листівка, надіслана з Флориди 2006 року.

Мешканка Техасу отримала поштою незвичайну листівку через 17 років після того, як її відправила нині покійна подруга. Про це повідомляє The Independent.

За словами Барбари Блевін, минуло майже два роки від дня смерті її подруги Джин Перрі, але зараз вона практично щодня бачить будинок своєї покійної приятельки.

Джин Перрі

"Я проїжджаю повз і кажу: "Я не вірю, що ти пішла. Важко в це повірити", — розповіла Белвін про свою подругу, з якою підтримувала стосунки з 70-х років.

Листівка, яка прийшла із запізненням на 17 років назад

Попри те, що подруги вже немає серед живих, нещодавно з'явилося матеріальне свідчення дружби двох жінок — листівка, відправлена 2006 року.

Жінка, яка отримала листівку, відправлену 17 років тому

Хоча послання прийшло через майже два десятиліття, Блевінс дуже зраділа, коли його прочитала.

За її словами, на листівці були звичайні побажання, мовляв, "все буде добре". Доповнювало їх зображення оголеної жінки — подібні жарти часто відпускала її подруга.

Листівка, яка прийшла із запізненням на 17 років назад

Перрі відправила листівку з Флориди, куди їздила відвідувати родичів, але з якоїсь причини вона загубилася і прийшла за адресою через 17 років.

Спочатку листівка потрапила до іншої людини й вона вирішила за допомогою Facebook знайти адресата.

Листівка, яка прийшла із запізненням на 17 років назад

Нагадаємо, що жінка отримала таємничу листівку, відправлену 42 роки тому. Весь шлях зайняв 17 000 км.

Також повідомлялося, що жінка приклеїла лист про розлучення до валізи чоловіка, чим зіпсувала йому відпочинок із коханкою.