Жінка приклеїла листа з розлученням до валізи чоловіка та зіпсувала йому відпочинок із коханкою

Чоловік використовував "робочі поїздки" як привід, щоб переспати зі своєю також одруженою колегою, яка живе в іншій країні.

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Жінка завдяки приклеєному листу зіпсувала недешевий відпочинок своєму чоловіку та його коханці. У сервісі Reddit вона повідомила подробиці.

Одного разу жінка отримала від нього скріншот екрана покупок на Amazon для їхніх дітей, а внизу фотографії була доставка іншій. Занепокоєна дружина перевірила його історію пошуку та електронну пошту.

Виявилося, що її чоловік організовував романтичні зустрічі з коханкою. Пара відпочивала у спа-курорті, де оплачуються номери саме на двох. Він надіслав їй коробку з подарунками на Різдво, придбав сексуальну білизну, відправив кошти і навіть почав планувати січневу поїздку до Лас-Вегаса.

"Я була розлючена, коли дізнався про все це, але зуміла зберегти стійкість", – поділилися авторка допису.

Жінка витратила місяць на збір електронних листів, виписок з кредитних карток, бронювання та підтвердження. Вона написала йому листа на 10 сторінок, поклала його в конверт і приклеїла скотчем до підкладки його валізи. У такий спосіб вона повідала йому, що розлучається з ним. Пакунок він отримав після реєстрації у готельному номері.

"Я написала спеціальний розділ лише для неї. Я хотіла переконатися, що вона це побачить, тому також надіслала їй листа електронною поштою", – пояснила жінка.

Користувачі Reddit висловили свої думки та привітали її з тим, що вона так довго зберігала спокій. Все ж вони висловили думку про те, що краще було б з'явитися з документами щодо розлучення у самому готельному номері.

"Це смілива стратегія", "Чому, ти просто не купила квиток на літак і не з’явилася в готельному номері з документами про розлучення в руках? Могла б принаймні взяти собі спа-день після цього", "Я не думаю, що змогла би втриматися, щоб спланувати та дочекатися ідеального моменту. Ти чудова сильна жінка та мати, і яке натхнення для всіх тут", – висловилися фолловери.

Нагадаємо, у жовтня стало відомо, чоловік після посиденьок та філософських роздумів із другом оселився жити на вулиці. З 2008 року випускник економічного факультету не використовував жодних коштів для життя.