Чоловік приніс на роботу "сумний сендвіч" і став зіркою мережі: що було в ланчбоксі (фото)

Фото "сумної" трапези на платформі X набрало понад 1,3 мільйона переглядів. Більшість людей здивувало те, що в ланчбоксі не було соусів.

У Великій Британії чоловіка розкритикували колеги за надто "сумний" сендвіч, який він приніс на роботу. Про це пише британське видання Mirror.

Працівник став відомим через вміст його ланчбоксу, який він приніс в офіс. Один з його колег зробив світлину його обіду і виклав у мережу.

"Хлопець на роботі досяг найнижчого рівня", — підписав фото його автор.

Фото "сумної" трапези на платформі X (Twitter) набрало понад 1,3 мільйона переглядів і тисячі коментарів. Кілька людей залишилися в захопленні від того, що було запаковано в його ланчбокс.

Хлопець запакував рис без приправ і три сосиски у свій харчовий контейнер. Але більшість людей здивувало те, що на його м'ясі не було соусів.

У коментарях люди написали:

Краще, ніж голодувати.

Можна просто спробувати смаки, дивлячись на картинку.

Де приправи?

Оце такий сумний обід, який змусить вас задуматися про життя.

Гарна їжа, що ви не знаєте, над чим смієтеся".

Нагадаємо, що названо формулу ідеального ланчбоксу. Австралійська дієтологиня та мама вивела формулу ідеального обіду — підійде дорослим та дітям.

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