"Рай біля моря": розкішний палац, у якому влаштовували бали, гниє і руйнується (відео)

У готелі Paradiso Sul Mare колись збиралася багата європейська еліта для показів мод та ігор у нічному казино. Відтоді це місце відпочинку занепало.

В Італії палац, побудований для прийому важливих гостей, зруйнували всього за століття після свого зведення. Колись розкішну будівлю показали автори YouTube-каналу Abandoned Central.

Палац Paradiso Sul Mare, що в перекладі означає "рай біля моря", було зведено в приморському містечку Анціо (Італія) приблизно за 50 км на південь від Риму. Колись усередині знаходився приголомшливий бальний зал, прикрашений мармуровими статуями та люстрами. Раніше в палаці збиралася багата європейська еліта для показів мод та ігор у нічному казино. Відтоді це місце відпочинку занепало.

Від самого початку будівля була призначена для відпочивальників вищого класу, де вони могли б улаштовувати такі пишні заходи, як покази мод, корпоративні свята і танцювальні вечори. Однак після Другої світової війни, коли частину території Італії було зруйновано, доля палацу пішла шкереберть, і тепер він має зовсім не такий вигляд, як у дні своєї колишньої слави.

Автори ролика зазначають, що спроєктований 1919 року готель Paradiso Sul Mare був натхненний течією модерн, яка лягла в основу європейської архітектури рубежу XX століття. Він був побудований на замовлення підприємця і мера Анціо Джузеппе Поллі та відкритий 1924 року.

Палац на березі моря відразу ж завоював репутацію улюбленого місця витончених і творчих людей, і багато хто вважав, що його успіх як культурного центру практично гарантований. У той час прибережні регіони Італії переживали економічний бум, і в такі райони, як Анціо, стікалися інвестиції багатих бізнесменів.

Колись величний палац занепав Фото: Youtube/abandonedcentral

П'ять поверхів Paradiso Sul Mare залиті природним світлом завдяки мансардним вікнам і дивовижним видам на Тірренське море. У всьому інтер'єрі палацу були присутні твори мистецтва, намальовані вручну. Однак доля палацу, мабуть, була вирішена після приходу до влади Муссоліні та встановлення фашистського режиму. Відповідно до його концепції розвитку країни, громадяни відмовлялися від розкоші на користь націоналізму, єдності та відданості своїм правителям.

Незабаром палац перестав приваблювати туристів і протягом десятиліть залишався без належної уваги.

Ситуація змінилася на гірше, коли під час Другої світової війни палац було перетворено на військову базу. У 1960-х роках за рішенням місцевої влади палац було переобладнано під школу. Однак використовувалася тільки частина будівлі, а решта залишалася порожньою, і всього за 10 років школу закрили, оскільки вона не змогла залучити учнів.

У 1960-х роках за рішенням місцевої влади палац було переобладнано під школу Фото: Youtube/abandonedcentral

Надалі будівлю використовували як навчальний центр для працівників сфери обслуговування і туризму, але все одно не підтримували в належному стані, і 2015 року її повністю занедбали. Після цього палац став руйнуватися і занепадати.

Нині палац перебуває у власності міста і використовується як сховище для прилеглого музею.

Раніше Фокус повідомляв, що покинутий готель вартістю 1,6 млрд фунтів ніколи не приймав людей. Багатьох людей вражає висота 330-метрової будівлі, але у неї є істотний недолік. У ньому ще ніхто не зупинявся. Якби готель було відкрито 1989 року, як планувалося, він став би найвищим у світі.

Також стало відомо, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.