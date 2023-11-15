Схожий на пацюка: жінці підсунули в інтернеті не ту породу собаки (фото)

Шокована власниця песика каже, що обожнює свого домашнього улюбленця, але просить усіх не повторювати її помилок.

Блогерка Аміна Сосолід поскаржилась на обман в інтернеті. Жінка хотіла придбати собаку породи йорктиз (метіс мальтійської болонки та йоркширського тер'єра), але була ошукана непорядним продавцем. Деталями цієї історії вона поділилася на своїй сторінці в TikTok.

Аміна застерігає своїх підписників купувати домашніх улюбленців онлайн, адже "ви не знаєте, що виросте".

"Мене обманули. Це мав бути йорктиз, але він значно більше схожий на пацюка. Звичайний дворняга із рудою шерстю", – пише вона в описі до відео.

Попри це, Аміна каже, що обожнює свого домашнього улюбленця, але просить усіх не повторювати її помилок.

Блогерку підтримали підписники: "Такий милий", "Я теж хочу такого", "Як на мене, він прекрасний".

До слова, морки або йорктиз – енергійна та грайлива порода собак, які поєднують у собі риси мальтійської болонки та йоркширського тер'єра. Цуценята морки нагадують маленьких плюшевих ведмедиків. Завдяки своєму інтелекту, представники цієї гібридної породи, як правило, легко навчаються.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 71-річного американського туриста Річа Мура, якого знайшли мертвим у горах Сан-Хуан майже через два місяці після того, як він зник під час літньої прогулянки зі своїм псом — білим джек-рассел-тер’єром на прізвисько Фінні. Домашній улюбленець не міг покинути свого покійного хазяїна і весь цей час залишився з ним, але сам чудом вижив.

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