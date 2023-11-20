Політ із родзинкою: у меню пасажирів бізнес-класу знайшли "собачу їжу" (фото)

На літаках одного з авіаперевізників частина меню виявилася призначеною не зовсім для людей. Подібний казус змусив багатьох користувачів у соцмережах почати жартувати, оскільки курйозний знімок "завірусився".

Казус із перекладом, допущений китайською авіакомпанією China Eastern Airlines, набув широкого розголосу після того, як пасажирам бізнес-класу повідомили, що вони зможуть поласувати стравою, яка зазвичай призначена для собак. Про це пише Daily Star.

У Китаї на літаках одного з авіаперевізників частина меню виявилася призначеною не зовсім для людей. Авіакомпанія China Eastern Airlines стверджує, що на її рейсах подають "імпортний собачий корм із базиліком" — але тільки якщо ви летите бізнес-класом.

Однак це всього лише черговий невдалий переклад, зроблений компанією, яка, судячи з усього, не провела належної перевірки. Подібний казус змусив деяких людей у соціальних мережах жартувати, оскільки знімок помилки став вірусним. Спочатку фото поділився в Facebook хлопець, на ім'я Конрад Ву, який просто запитав: "Що це таке?".

У відповідь він отримав багато кумедних коментарів.

"Мабуть, хот-дог", — написав один із користувачів соцмережі.

Меню бізнес-класу в літаку Фото: Reddit

Знімком також поділилися на популярному форумі Reddit, де користувачі звернули увагу на те, що "імпортний" корм для собак був доступний тільки в бізнес-класі і не входив у меню для більшості інших мандрівників.

"Мабуть, пасажири економкласу отримують тільки дешевий корм для собак", — пожартував хтось.

Інші користувачі припустили, що, найімовірніше, переклад був неправильним, але багато хто не переставав залишати кумедні коментарі.

"Якщо це бізнес-клас, то я очікую, що мій імпортний корм для собак на 96% складатиметься з висушеної на повітрі органічної яловичини", — написала ще одна людина.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажирка кинула велику пачку грошей у чоловіка на посадковій смузі. Купюри розлетілися по асфальту, після чого пасажир і працівники аеропорту почали збирати їх.

Також стало відомо, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.