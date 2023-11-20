Прокинулась зіркою: реакція дівчина на красивого чоловіка завірусилась в TikTok (відео)

За словами дівчини, відгуків на ролик було стільки, що їй доводилось тричі за день заряджати телефон. Хоча до того на її акаунт було підписано всього 80 осіб.

33-річна Айні Сухайді з Лондона (Велика Британія) опублікувала в TikTok відео зі своєю реакцією на красеня-незнайомця і наступного дня прокинулась справжньою зіркою мережі. Її короткий ролик уже зібрав кілька мільйонів переглядів, тисячі коментарів та поширень.

"Окей, TikTok, роби свою справу. Допоможи сестрі", – написала Сухайді в описі до відео й лягла спати.

Коли наступного дня дівчина прокинулась, то не могла повірити своїм очам: коротке відео зібрало понад 700 тисяч переглядів. Хоча до того на її сторінку було підписано лишень 80 осіб.

На 10-секундному відеозаписі показано, як життєрадісна Айні в одному з барів на острові Міконос (Греція) танцює під безсмертний хіт групи ABBA – Gimme Gimme. У якийсь момент дівчина випадково зустрічається поглядами зі смуглявим бородатим чоловіком у чорній сорочці з розстібнутими верхніми ґудзиками. Її реакцію словами передати неможливо.

Айні каже, що була самотньою упродовж останніх шести років й жила "проблисками надії", бо її останні серйозні стосунки, попри заплановане весілля, завершились нічим.

"Дуже важко бути одинокою в 30. Ви б знали, як мені остогидли оті питання від друзів і родичів про те, коли та з ким я збираюся зустрічатися", – каже вона.

За словами дівчини, відгуків на відео було стільки, що їй доводилось тричі за день заряджати телефон. Втім, найцікавіше сталося потім. Чоловік з вірусного ролика, на ім'я Джіо відмітився у коментарях й записав їй коротку відповідь: "Я тут".

"Я просто не могла у це повірити. Потім знайшла його сторінку в Instagram і надіслала запит дружити. Проте я навіть не знала, що сказати. А що як він розсердиться на це відео чи вважатиме його дивним?" – хвилювалась дівчина.

Та дарма, бо незабаром вони уже обмінялися першими особистими повідомленнями.

"Джіо був прекрасним. Як з’ясувалося, він працює офіціантом на Міконосі. Його англійська досить слабенька, але ми встигли побалакати та розповісти один одному трохи про себе", – розповідає Айні.

Дівчина вірить у те, що їм вдасться зустрітися знову.

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