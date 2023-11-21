Кричала і билась у конвульсіях: "одержиму сатаною" жінку зняли з борту літака (фото)

Інші пасажири, а також члени екіпажу намагалися заспокоїти скандалістку, яка кричала в агонії, билася у конвульсіях, плакала та відбивалася від бортпровідників.

Пасажирка рейсу Frontier Airlines влаштувала грандіозний скандал на борту літака. Жінка поводила себе неадекватно, кричала і билася у конвульсіях. Щоб утихомирити її, бортпровідникам довелося викликати представників поліції. Інцидент потрапив на ролик, знятий одним з очевидців й завантажений на соціальну платформу Reddit.

На 4-хвилинному відео показано, як жінка з коротким каштановим волоссям репетує в агонії та починає плакати. Інші пасажири, а також члени екіпажу намагаються заспокоїти її та просять сісти на своє місце.

"Не тягни мене за руку, не скручуй", – кричить у відповідь скандалістка.

Раптом у кадрі з’являється інша пасажирка – у сірій шапочці та фірмовій кофтині Adidas. Вона висловила уривчасту релігійну промову про те, що диявол прийшов на землю, щоб усіх повбивати.

"Вона одержима дияволом! Їй потрібна допомога!" – закричала та жінка, а потім зачитала проповідь про важливість віри в Ісуса Христа й почала співати гімн.

Пасажирка Frontier Airlines розповідає про Ісуса Христа Фото: Reddit//PublicFreakout

Конфлікт вдалося владнати лише представникам правоохоронних органів, які арештували порушниць громадського порядку.

"Єдина проблема в тому, що божевільних, здається, уже більше, аніж адекватних людей", "Я оце дивився і думав, а скільки ненормальних було на цьому рейсі?", "Серце похололо, коли та жіночка у сірій шапці намагалася своїми співами навернути всіх до Ісуса", – пишуть у коментарях до відео користувачі Reddit.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пілота авіакомпанії American Airlines Джеффа Фелла, котрий виголосив надзвичайно зворушливу та емоційну прощальну промову і довів до сліз пасажирів рейсу у Чикаго, частина з яких були його родичами. Чоловік віддав авіаційній службі аж 32 роки, а тепер йде на заслужений відпочинок.

Також ми розповідали про пілота, котрий посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.