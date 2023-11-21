"Втікають, коли дізнаються про це": жінка здивувала причиною невдач на сайтах знайомств

Чоловіки втрачають цікавість, коли дізнаються про таємницю 47-річної британки Лінн Сінклер. Вона вирішила бути чесною з потенційними партнерами та не приховувала жодних подробиць про своє життя, роботу чи стан здоров’я.

47-річна британка Лінн Сінклер із міста Стоктоні-он-Тіс (Велика Британія) здивувала причиною невдач на сайтах знайомств. Після років марного пошуку та розчарувань у коханні жінка почала лисіти. Це, за її словами, стало проблемою в особистому житті. Потенційні наречені просто втікають, коли дізнаються про її діагноз, пише таблоїд The Sun.

Лінн, яка 23 роки пропрацювала водійкою фургона, була шокована, коли чоловіки почали відмовлятися продовжувати розмову, коли чули, що в неї діагностували аутоімунне захворювання — алопецію (облисіння).

Жінка прагнула бути максимально чесною та не приховувала жодних подробиць про своє життя, роботу чи стан здоров’я. Втім, як з’ясувалося, такий підхід зрозуміли далеко не всі.

За кілька тижнів після встановлення діагнозу на голові Лінн з’явилися перші залисини. Британка каже, що це трапилося через стрес на ґрунті нещасного кохання, яке місяцями знищувало її нервову систему.

Сінклер була наполегливою та продовжувала пошук кохання в популярних застосунках для знайомств, зокрема у Tinder, Hinge і Facebook Dating. Час невпинно минав, але чоловіки не виявляли до неї жодного інтересу.

Британка Лінн показує наслідки облисіння Фото: колаж Фокус

"Щойно я їм кажу про свою проблему, вони відповідають: "Добре, сподіваюся, ти когось знайдеш". І на цьому розмова завершується. Так прикро, що сьогодні все залежить від зовнішнього вигляду, а не від особистості", — розчарована в коханні самотня жінка.

Вона вирішила на певний час відмовитися від побачень, але сподівається, що одного разу їй таки всміхнеться удача.

Раніше Фокус писав про фактори, що впливають на ріст волосся. Вважається, що здорове людське волосся зазвичай росте зі швидкістю близько 0,35 міліметра за день, це приблизно 13 мм за місяць або 15 сантиметрів за рік. Однак виявляється, що ця швидкість не є універсальною.

Ми розповідали, що дедалі більше дерматологів використовують для лікування облисіння старі ліки. Медикам вдається впоратися з проблемою пацієнтів, але вони не сподіваються, що їхній метод лікування буде офіційно схвалений, оскільки ліки дуже дешеві, і витрачатися на багатомільйонні дослідження ніхто не захоче.