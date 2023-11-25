Матір пояснила, чому не можна купувати дітям новорічні подарунки

Черлін Сью з Австралії вважає, що матеріальні блага не здатні створити відчуття дива. Натомість робить дітей корисливішими й змушують порівнювати себе з іншими.

39-річна Черлін Сью з австралійського Сіднея переконана, що дітям не варто купувати новорічні подарунки. Це жодним чином не стосується теми економії грошей чи покарання за непослух, пише британський таблоїд Mirror.

На думку матері двох дітей, іграшки та інші матеріальні блага не здатні створити відчуття дива. Натомість робить дітей корисливими й змушують порівнювати себе з іншими.

Черлін впевнена, що краще прагнути, аби діти запам’ятовували саму святкову атмосферу, емоції, переживали певний унікальний досвід чи особливе відчуття, яке залишиться у їхньому серці назавжди.

"У світі є величезна конкуренція. Ви завжди зустрінете когось, хто заробляє і витрачає більше, ніж ви", – каже жінка.

Саме тому вона виступає за те, щоб на свята чи вихідні водити своїх дітей на цікаві події чи атракції – у кіно, зоопарки, музеї, на виставки.

Черлін Сью впевнена, що найкращий подарунок – це емоції Фото: Pixabay

"Мій маленький син досі пам’ятає, як ми відпочивали у зоопарку Таронга багато років тому", – згадує австралійка.

Однак Сью не засуджує інших батьків, які дарують своїм дітям подарунки.

"Особисто я не проти цього. Краще подарую їм пам’ять, аніж предмет, який їм набридне за кілька днів або тижнів. Але це вам вирішувати, як виховувати дітей", – резюмувала жінка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про матір-одиначку Адіан Пенью Гарсію з Перу, котра дозволяла своєму маленькому синові Сантьяго-Даніелю малювати на стінах квартири, а тепер похизувалась, що він став художником. Жінка переконана, що батькам у жодному разі не можна забороняти дітям займатися творчістю, бо від цього залежить їхній розвиток та самореалізація.

До того ж ми розповідали, що жінка з Австралії придумала геніальний спосіб відсвяткувати 18-річчя свого сина, піднісши йому незвичайний і дуже продуманий саморобний подарунок.