"Корисні та прості рецепти": росіяни радять їсти колорадських жуків, — Мінагрополітики (фото)

Таким чином пропонується "урізноманітнити" свій раціон. Ті, хто не їсть перші страви, можуть приготувати за російським рецептом собаче м’ясо або сарану.

Росіяни поділились рецептами неординарних страв, зокрема з собачого м’яса та колорадських жуків. Деталі 21 листопада розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

"На пошти наших читачів масово посипалися листи з "рекомендаціями" їсти колорадських жуків і тому подібна дичина. Росіянам дуже хочеться всіх переконати, що в Україні голод, і поділитися своїми рецептами щоденного харчування", — зазначила пресслужба.

Невідомі розсилали рецепти нестандартних страв від імені українського міністерства. У Мінагрополітики відповіли, що "нормальної їжі" вистачає і навряд хтось захоче замінити борщ на суп з жуками.

"Звичайно, після перегляду вірусного відео з ТікТоку, де росіянка готує щось з лимонами в брудній мультиварці й називає це "борщ", в декого могло скластися враження, що краще вже суп з колорадами. Але ні, дякуємо, маємо свої рецепти й продукти для приготування їжі", — підкреслила пресслужба.

У міністерстві порадили сприймати такі інформаційні атаки з гумором.

"Борщ наш. І Крим також!", — підсумували у Мінагрополітики.

На оприлюднених скриншотах видно, що "міністерство" нібито розіслало листи з рекомендаціями "урізноманітнити раціон". Свій заклик організатори атаки підкріпили "корисними та простими в приготуванні рецептами". Зокрема, такими росіяни вважають суп з колорадських жуків, запас на зиму з в’яленого м’яса собаки та паштет з сарани.

Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

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