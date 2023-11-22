Ситуація вийшла з-під контролю: рибальське містечко налякала "щуряча чума" (фото)

Місцеві жителі кажуть, що гризуни скуплюються на пляжах, бігових доріжках, на спусках для човнів та пірсах, а кожного мертвого пацюка їсть ще три-чотири живих.

Жителі рибальського містечка Карумба в австралійському штаті Квінсленд налякані так званою "щурячою чумою". Вони повідомляють, що трупи дохлих гризунів масово викидає з припливами на пляж, де вони гниють та виділяють нестерпний запах. Це почалося кілька тижнів тому і відтоді ситуація вийшла з-під контролю, пише видання News.com.au.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно тисячі живих та мертвих щурів. Вони скуплюються на пляжах, бігових доріжках, на спусках для човнів і пірсах.

"Вони виходять з-під нашого контролю. Вздовж річища стоїть страшенний сморід. Минулої ночі при місячному світлі я бачив на власні очі, як річка просто таки закипала через їхнє борсання у воді", – заявив ABC North Queensland один з тамтешніх рибалок.

Житель сусіднього містечка Клонкаррі, що приблизно за 350 км на південь від Карумби, клянеться, що бучив на дорозі мільйони щурів.

"І кожного мертвого пацюка їли ще три-чотири живих. Це божевілля", – розповідає наляканий чоловік.

Щурі в Карумбі, Австралія Фото: Facebook

Експерти зазначають, що щурі пливуть до сусідніх піщаних островів у пошуках їжі, але коли вони добираються туди, то вже не мають сили, щоб плисти назад, і дохнуть.

Дощовий сезон й рясний урожай цьогоріч створюють ідеальні умови для їхнього розмноження, а "демографічний бум", своєю чергою, змусив їх піти у воду, оскільки на материку просто не вистачає їжі, щоб прогодуватися.

Щурі в Карумбі, Австралія

"Більшість гризунів їдять насіння, рослин, комах та взагалі все на світі у масштабах чуми", – пояснює Yahoo Метью Кроутер, професор екології Сіднейського університету.

За його словами, місцеві жителі мають не допустити щурів до своїх домівок, але їм не вдасться зменшити популяцію. Та й не потрібно намагатися, бо природа впорається з цим сама.

Щурі в Карумбі, Австралія Фото: Facebook

До речі, це проблема не тільки в Австралії. Уряд Італії також бореться з нашестям гризунів у Колізеї. Влада Риму схвильована через опубліковані у соцмережах відео зі щурами поблизу історичного амфітеатру. Міська служба встановлює пастки, а у Міністерстві культури висловлюють обурення наслідками "сміттєвої кризи".

Разом з тим, нове дослідження показало, що щурі, хоч і вважаються розповсюджувачами небезпечних для людини хвороб, з низькою долею ймовірності можуть стати причиною поширення нової пандемії будь-якого небезпечного захворювання.