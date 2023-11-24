Затиснутий у пащі звіра: величезний бегемот розчавив африканського рейнджера (фото)

Двоє колег, які були разом із Сфамандла Мтембу не встигли йому допомогти. Чоловік відчайдушно намагався вирватися, але бегемот, за словами очевидців, притиснув його до себе і тримав у пащі.

31-річного Сфамандла Мтембу, рейнджера з ПАР, який вистежує потенційних браконьєрів, що полюють на тварин, убив бегемот, який накинувся на нього під час патрулювання африканського заповідника. Про це пише Daily Star.

Чоловіка, який займався боротьбою з браконьєрством, на смерть задавила розлючена тварина, яка кинулася на нього під час обходу парку.

Звір накинувся на 31-річного єгеря в заповіднику Mkhuze Game Reserve у ПАР. Рейнджер відчайдушно намагався вирватися, але бегемот, за словами очевидців, притиснув його до себе і тримав у пащі. Чоловікові не допомогли навіть колеги, які не змогли звільнити його з щелеп звіра, і він помер просто на місці нападу бегемота.

За словами менеджера зі зв'язків із громадськістю заповідника Муси Нтамбо, троє єгерів разом із Мтембу патрулювали територію і відстежували сліди потенційних браконьєрів, помічених у цьому районі.

"Через кілька хвилин один із рейнджерів почув постріл з боку Мтембу. Коли він пішов розбиратися, то побачив бегемота, який напав на нього. Колега Мтембу почав стріляти у звіра", — розповів він про напад.

Чоловік займався боротьбою з браконьєрством Фото: иисус

Генеральний директор заповідника Сіхле Мхізе висловив співчуття родині загиблого, яка нещодавно пережила втрату дитини.

"Моє серце розбилося, коли я дізнався про цей інцидент, і знайти слова, щоб сказати родині, стало ще складніше, коли я зрозумів, що Мтембу недавно втратив свою дитину. Його сім'я все ще намагалася змиритися з втратою, і тут стався цей сумний інцидент. Мої співчуття його дружині, дитині, що залишилася, та іншим родичам", — сказав він.

Видання зазначає, що бегемоти, незважаючи на слухняність, можуть бути дуже небезпечними й наразі є причиною загибелі більшої кількості людей в Африці, ніж інші великі тварини.

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