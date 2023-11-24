Люди просили все більше: 148 млн фунтів зруйнували життя переможниці лотереї (фото)

Щаслива володарка призу Euromillion стверджує, що він поклав край її стосункам і налаштував проти неї рідних.

Британка Джилліан Бейфорд та її тодішній чоловік Адріан виграли в лотерею неймовірний приз у 148 млн фунтів стерлінгів і використали його для допомоги своїм сім'ям, але їхні стосунки з рідними та один з одним швидко зіпсувалися. Про це пише Daily Star.

Подружня пара з Великої Британії виграла джекпот у 2012 році. Вони розлучилися всього через 15 місяців після перемоги в лотереї.

Щаслива володарка призу Euromillion стверджує, що він зруйнував її життя, поклав кінець її стосункам і налаштував проти неї її рідних.

Після розлучення з чоловіком стосунки Джилліан з її сім'єю також зіпсувалися. Вони перестали спілкуватися один з одним, попри те, що британка подарувала їм 20 млн фунтів стерлінгів зі свого виграшу. Вона також допомогла своїй сім'ї, виплативши борг у розмірі 700 0000 фунтів стерлінгів, що утворився внаслідок невдалих бізнес-підприємств. Однак Джилліан стверджує, що її батько не тільки намагався заволодіти виграними нею грошима, а й претендував на контроль над її бізнесом.

Переможниця лотереї з Хаверхілла, Саффолк (Велика Британія), також дала гроші своїм батькові та матері на купівлю квартири в Карнусті (Шотландія) і нового автомобіля. Коли вона виграла гроші, її батьки жили в автофургоні.

Жінка стверджує, що люди постійно просили все більше і більше грошей. Тому вона дала своєму братові ще 800 000 фунтів стерлінгів на нове ділове підприємство, але після отримання грошей, за її словами, вони перестали з нею розмовляти.

"Це засмучує і засмучує. Гроші повинні були зробити всіх щасливими. Але вони стали вимогливими та жадібними. Вони (моя сім'я) втратили зв'язок із тим, звідки вони прийшли. У день нашого виграшу в мого батька і брата були борги в розмірі 700 000 фунтів стерлінгів. Це було перше, за що ми заплатили. Родині Адріана довелося чекати кілька тижнів, але мої батьки й брат були першими. Вони отримали свої машини і будинки раніше за всіх", — розповідала переможниця лотереї у 2016 році.

Подружня пара з Великої Британії виграла джекпот у 2012 році Фото: колаж Фокус

Брат Джилліан володіє будинком вартістю 288 000 фунтів стерлінгів, їздить на Audis з особистими номерами й одружився зі своєю дівчиною, не попередивши Джилліан. Вона стверджує, що вони виставляли напоказ своє багатство і злили місцевих жителів.

Жінка зараз живе в Данді (Шотландія). За її словами, родичі посварилися з нею через статтю в газеті, яка поставила в незручне становище її батьків.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, продаючи каміння. Гері Даль заробив мільйони на простій ідеї, яка спала йому на думку, коли він сидів у барі й слухав, як знайомі обговорювали наскільки непросто доглядати за своїми домашніми тваринами.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.