Увага до деталей: люди, які знайшли оленя в зимовому лісі, мають орлиний зір

Попри те, що оптичні головоломки іноді можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Британський таблоїд зазначає, що подібні тести сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги і знижують рівень стресу.

У новій "зимовій" головоломці людям доведеться відшукати маленького оленя, який дуже добре сховався серед елементів, що відвертають увагу. Автори тесту "дають на проходження" всього 8 секунд. Перевірити свою уважність пропонує британське видання The Mirror.

Сьогоднішня головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.

Видання зазначає, що ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час вирішенню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж припускають його автори.

Ваша мета відшукати на картинці маленького оленя, який дуже добре сховався серед елементів що відвертають увагу. На думку авторів тесту, якщо ви впораєтеся за 8 секунд, то ви володієте орлиним зором.

Якщо ви відповіли правильно, це означає, що ви можете швидко і точно обробляти й розуміти нову інформацію з першого погляду. Ви здатні помітити деталі, які інші можуть пропустити.

Знайдіть маленького Льоню, який дуже добре сховався в зимовому лісі Фото: JargenJosh

На зображенні зображені троє веселих дітей у зимовому лісі, які граються в снігу. Двоє з них ліплять сніговика, а інший тримає санчата. Їх оточують кілька дерев. Однак десь поруч із ними причаїлася тварина.

Олень маленький і добре замаскований, тому для того, щоб його знайти, необхідно звертати увагу на дрібні деталі. Якщо вам не вдалося виявити його досі, то зверніть увагу на лівий кут картинки. Якщо ви змогли відразу його виявити, значить, у вас орлиний зір.

Правильну відповідь ви можете побачити нижче.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: JargenJosh

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви визначити неординарну жінку за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати 13 собак за 10 секунд. На перший погляд, це досить просто, але вас будуть відволікати інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.