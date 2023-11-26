Біля розбитого корита: перший в історії трирічний круїз на розкішному судні скасували (фото)

Деякі пасажири залишилися буквально просто неба. Вони розраховували прожити три роки на лайнері, тому продали або здали в оренду своє житло, і позбулися іншого майна.

Пасажири, які мріяли вирушити в трирічну подорож на розкішному круїзному лайнері компанії Life at Sea, у буквальному сенсі залишилися біля розбитого корита, оскільки рейс скасували. І хоча компанія пообіцяла повернути клієнтам гроші, деякі з них застрягли в Стамбулі, оскільки вони продали або здали в оренду свої будинки, а також позбулися свого майна. Про те, як і чому мрії сотень людей виявилися зруйнованими, розповіли журналісти CNN.

Організатори Life at Sea Cruises з Туреччини запропонували любителям подорожей незвичайний круїз. За три роки вони повинні були проплисти 130 000 миль і відвідати визначні пам'ятки в 140 країнах світу. При цьому умови проживання у форматі "все включено" мали бути розкішними. Крім басейнів, ресторанів і розвиненої інфраструктури розваг, традиційної для круїзних лайнерів, організатори обіцяли всі умови для комфортної віддаленої роботи.

Керуючий директор Life at Sea Cruises Мікаель Петтерсон говорив, що умови для так званих "цифрових" туристів будуть близькі до ідеальних. Цінник на трирічний круїз знаходився в районі 100 тисяч доларів, таким чином клієнти могли за приблизно 80 доларів на день подорожувати світом і одночасно працювати.

Рекламний ролик круїзу Life at Sea Cruises

Спочатку круїз мав вирушити зі Стамбула 1 листопада, але незадовго до цієї дати відправлення було перенесено на 11 листопада, а потім і на 30 листопада і перенесено в Амстердам. Однак мрія пасажирів так і не збулася. Після кількох тижнів мовчання і менш ніж за два тижні до відправлення компанія зізналася, що у неї немає корабля, і скасувала рейс, пообіцявши повернути гроші.

Ситуація склалася неприваблива, оскільки деякі клієнти залишилися в буквальному сенсі просто неба, продавши або здавши в оренду своє житло. Більшість із них витратили десятки тисяч доларів на те, що мало стати подією всього життя, і тепер їм доведеться чекати на повернення своїх грошей щонайменше кілька місяців.

Тим часом власник Life at Sea Ведат Угурлу заявив, що він "надзвичайно шкодує про заподіяні незручності" і пообіцяв тим, хто застряг у Стамбулі, оплатити проживання до 1 грудня і переліт на батьківщину.

"Зараз дуже багато людей, яким нікуди йти, а деяким потрібно повернути гроші, щоб хоча б спланувати місце, куди піти — це не дуже добре", — сказав один із пасажирів.

"Я дуже засмучений, злий і загублений. Я планував наступні три роки свого життя прожити незвичайно, а тепер у мене нічого немає. Мені важко жити далі", — зізнався інший пасажир.

"Я пишалася і відчувала себе хороброю, а тепер я не довіряю нікому і нічому. Я знаю, що все вийде і життя триватиме, але я не знаю, в якому напрямку рухатися", — розповіла ще одна пасажирка.

Тим часом колишній генеральний директор Life at Sea Кендра Холмс, яка минулого тижня пішла у відставку, заявила, що планує запропонувати новий довгостроковий круїз з іншою компанією. За її словами, компанія отримає тимчасове судно на три-чотири місяці, а потім придбає постійне судно для більш тривалого плавання, яке почнеться наступного року.

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