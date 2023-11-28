Пасажир відкрив аварійний вихід і стрибнув з крила літака (відео)

Очевидці помітили, що порушник громадського порядку нерозбірливо розмовляв і не повністю усвідомлював, де саме знаходиться.

У міжнародному аеропорту Нового Орлеана імені Луї Армстронга (Луїзіана, США) стався прикрий інцидент. 38-річний буйний пасажир авіакомпанії Southwest Airlines відкрив аварійний вихід, коли літак стояв біля виходу на зліт, і вистрибнув з крила. Про це повідомляє видання People.

Згідно з пресрелізом офісу шерифа округу Джефферсон, чоловікові дивом вдалося відкрити запасний вихід й вилізти на крило літака, що готувався до зльоту. Інцидент стався близько 19:41 за київським часом у неділю, 26 листопада.

Очевидці помітили, що порушник громадського порядку нерозбірливо розмовляв і не повністю усвідомлював, де саме знаходиться, тож його доправили до місцевої лікарні на експертизу. Оскільки поведінка чоловіка виявилася наслідком психічного розладу, його не заарештовували та не будуть притягувати до кримінальної відповідальності.

"Ми дякуємо нашим льотним і наземним екіпажам за їхню блискавичну реакцію та перепрошуємо у пасажирів за незручності", – заявив представник авіакомпанії Southwest Airlines.

За його словами, літак вилетів до транзитного аеропорту в Атланті, а згодом прибув до кінцевого пункту призначення у Балтіморі.

Розслідування цієї справи передано у правоохоронні органи.

Пасажир відкрив аварійний вихід і стрибнув з крила літака

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пілота авіакомпанії American Airlines Джеффа Фелла, котрий виголосив надзвичайно зворушливу та емоційну прощальну промову і довів до сліз пасажирів рейсу у Чикаго, частина з яких були його родичами. Чоловік віддав авіаційній службі аж 32 роки, а тепер йде на заслужений відпочинок.

Також ми розповідали про пілота, котрий посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.